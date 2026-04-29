Janet嘆美國物價太高　帶兒子自家辦「開心農場」

記者葉文正／台北報導

藝人Janet(謝怡芬)今天出席ba&sh服飾記者會，並提到台美當空中飛人的情況已經很習慣，反而是兒子們很想念台灣，可以在夜市逛大街，也帶孩子們一起去跳瀑布，反而是老公GEORGE緊張到大叫。他們全家也一起到美國大聯盟響尾蛇隊主場開球，留下難忘記憶。

▲ 法國時尚品牌 ba&sh 記者會，JANET出席。（圖／記者黃克翔攝）

Janet這次回台灣只能停留三天，她笑說：「不想錯過兒子們第一次的鋼琴表演，我也是剛從紐約回來，常常會帶小孩去旅遊，他們會記得那種感覺，我們還會三代一起，開六人座到處去逛，讓小孩決定要去哪裡，或是要去吃甚麼，都讓他們去決定。」並表示自己雖然擅長小提琴，但不會教兒子們，怕自己沒有耐心。

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▲JANET一家人在響尾蛇主場開球。（圖／翻攝臉書）

鋼琴的部分，她說大兒子Egan已學一年多，弟弟Dylan則學半年，兩人獎首度輪流上台演出，目前老大二年級，但Dylan小班要升中班，Janet笑說兩而長很快，「把我吃到沒錢，那天去吃無菜單料理，我想說點簡單的ABCD餐，結果兩個小孩都吃兩個A餐，兩個人都吃兩個餐，一份七八個壽司等於十六塊壽司，連師傅都說你小孩很會吃，弟弟點第二次，他們說是吃過最好吃的一次。」

▲JANET與兒子一起開球。（圖／翻攝臉書）

她還會帶著兒子在自家花園「種大蒜：「我們拿了一些大蒜放在地上、澆點點水，像今天有10個冒出來，這是很小的事卻讓我們很快樂，我幫他們拍了好多照片，每天都有這些經驗讓我去接受這些highs and lows，所以每一天對我來講就是一個課程，因為我的小孩們，每天也都會給我一些挑戰。」

她說回來三天兒子完全不會想她，「他們習慣有不同人照顧他們，我們也常常視訊，感覺好像我在，這次還交代要我帶芝麻飲回去，我每次回來他們超愛夜市，在美國晚上不能出去，幸好我們家出去走沒多久有公園，台灣到處可以隨便走，他們也很懷念台灣。」