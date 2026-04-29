離婚具惠善6年！安宰賢苦笑：我沒辦過婚禮⋯　他秒懂尷尬道歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星安宰賢過去透過綜藝《新西遊記》打開知名度，他有著人來瘋的四次元性格，受到很多觀眾喜愛，只是事業一帆風順，感情路卻很坎坷，他與前妻具惠善婚姻只維持4年，兩人在2020年離婚。近日，他出演網路節目玩起折手指遊戲，沒想到突然被問及「有沒有辦過婚禮」，他突然自爆沒辦過婚禮，令全場震驚不已，連提問的人許卿煥都尷尬表示「對不起」，令全場哭笑不得。

▲▼安宰賢突然折手表示「我沒辦過婚禮」，全場傻眼。（圖／翻攝自YouTube）



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安宰賢與許卿煥、姜素拉等人齊聚一堂，當日在節目上玩起折手指遊戲，主題以戀愛為主，只要有經驗的人即可折一根手指，最終折完5隻的人勝利。面對3位已婚或曾經結婚的人，許卿煥第一題就先問「沒有辦過婚禮」，沒想到，安宰賢迅速折下自己的手指頭，他的反應讓所有人瞪大眼睛。

▲▼姜素拉看到安宰賢自爆「沒辦過婚禮」超震驚，後來才想起。（圖／翻攝自YouTube）



事實上，安宰賢結過婚，但確實當時夫妻倆沒辦婚禮，他坦言「我沒辦過婚禮」，姜素拉才驚呼「啊，對吼」，其他人也會意過來「原來沒辦過婚禮」，開啟該話題的許卿煥則尷尬表示「原來如此，真是抱歉」，全場笑出來，安宰賢則連忙回答「沒關係」。

▲節目組字幕尷尬寫「不知道該打什麼字幕」。（圖／翻攝自YouTube）



節目播出後，幾位藝人間互動立刻掀起討論，安宰賢苦笑表示自己沒辦過婚禮，就連製作單位也在字幕打上「不知道該打上什麼字幕」，幽默回應這段插曲。