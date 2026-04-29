「小江蕙」做直銷「慘賠負債1000萬」！　與歌王30年關係曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌王蔡小虎昨受邀站上馬來西亞雲頂世界雲星劇場舉辦個人演唱會，吸引了來自星、馬、泰、港、日、大陸美加等地6000名樂迷朝聖，更請到剛推出新專輯《雷陣雨》的「小江蕙」陳思安當嘉賓，陳思安一出場以翡翠綠戰袍奪人眼球，隨即與蔡小虎對唱經典對唱曲，以及金曲〈借問愛情〉以及一系列江蕙組曲，現場還即興模仿鄧麗君、鳳飛飛、葉璦菱演出。

▲陳思安當年因做直銷慘賠負債1000萬。（圖／豪記提供）

陳思安回憶，當年自己因做直銷慘賠負債1000萬，正在人生最低潮時，蔡小虎邀約她到新加坡演出，「擔心我上台的氣勢，還貼心的主動買衣服給我。」直言：「人生最慘時小虎哥拉了我一把，就像是茫茫大海中的一個最強而有力的浮木，這份恩情我永遠牢記心中！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人過去因有共同好友而相識，「當時他還未出道，我們都熱愛歌唱，他鼓勵我參加歌唱比賽，記得在五燈獎比賽三度一關時，我被刷下來時，他陪著我一起哭，一直安慰著我！」巧的是兩人剛好都住在高雄，蔡小虎哥還常會邀她去家中品嘗他的手藝，也靠蔡小虎哥引薦進現在的唱片公司。

▲ 蔡小虎大馬雲頂演唱會，嘉賓陳思安。（圖／豪記提供）

陳思安表示：「能擔任小虎哥演唱會的唯一嘉賓，我感到非常榮幸。這也是我首度登上雲頂舞台，我們在音樂上有過多次合作，但每一次在舞台上對望，那種音樂火花的碰撞依然讓我感到激動。」蔡小虎也對這位「妹妹」讚不絕口，他透露，選擇嘉賓時，腦海中第一個浮現的就是陳思安，大讚陳思安不僅歌藝精湛，且對工作的敬業態度更是後輩的榜樣，「一直以來陳思安也是我表演的口袋名單中的首選！」