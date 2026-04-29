《急盜阿嬤團》遭「失控卡車衝撞」4人重傷　緊急停工…監製發聲

記者黃庠棻／台北報導

由綺影映畫製作的電影《急盜阿嬤團》現正如火如荼拍攝中，在2024年入圍金馬創投，導演是曾執導《我的麻吉4個鬼》的謝沛如，監製則是《陌路兄弟》的陳斯婷，怎料近期該片竟傳出發生工商意外，有多位工作人員受傷。對此，監製陳斯婷也做出回應。

▲《急盜阿嬤團》拍攝發生工安意外。（圖／翻攝自Facebook）



《急盜阿嬤團》傳出發生嚴重的工安意外，根據《鏡報》報導，近期劇組在內湖拍攝時，，梳化服裝組的工作人員遭失控卡車衝撞，共計有4人受傷。一位傷勢最嚴重的工作人員因為骨折需要開導，另一位則是門牙遭到撞擊位移，嘴唇內外有傷口，現在需要鋼釘固定，後續接受檢查後，位移的牙齒恐需要拔掉。

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另外，化妝師身上有多處擦傷，服裝助理則是腿部受傷，需要縫針治療。回顧意外發生當下，駕駛卡車的演員不知何原因沒有停住，直直往梳化組撞過去，意外發生後現場一片狼籍，劇組只能緊急停工。

對此，《急盜阿嬤團》監製陳斯婷回應《ETtoday星光雲》，表示「謝謝關心，我們目前都在積極協助傷者與工作人員後續的需求。」