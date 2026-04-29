記者潘慧中／綜合報導

女星歐陽靖離婚後獨自撫養5歲的寶貝兒子「新醬」，不時會分享生活點滴，同時拍攝影片當成紀錄。然而，她28日坦言發現YouTube頻道的瀏覽次數「變成幾百」後，內心還是會難過。

▲歐陽靖吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



歐陽靖在Instagram限時動態透露，最近發現YT頻道的影片瀏覽次數竟從「幾萬」變成「幾百」，雖然從沒拿過YouTube的收益，也沒接過業配，「所有影片都是自費、自己花時間努力剪輯」，但是，「這麼快就發覺自己不是這塊料⋯說不難過是假的。」

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▲歐陽靖最近發現YT頻道的影片瀏覽次數竟從「幾萬」變成「幾百」。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



針對流量暴跌的原因，歐陽靖指出：「傳聞Meta系統在抓導流到YT的帳號？會被降觸及甚至停權」，這使得她難以透過現有的社群管道進行導流宣傳。

▲歐陽靖承諾會繼續拍片記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



儘管面臨數據上的打擊，歐陽靖仍展現出樂觀的一面，「不會做白工的！」她表示現在花這麼多心力製作影片，初衷也是為了讓兒子與自己在未來能有一個紀念，「我還是會做下去喔！也會慢慢轉型、慢慢進步的！」