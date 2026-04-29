JANET聞王俐人上SWAG賺錢　「為了生活沒有不可以」

記者葉文正／台北報導

藝人Janet(謝怡芬)今天出席ba&sh服飾記者會，也展示了最新春夏款式的服裝，不過她也被問到，曾經也是在美國念書的王俐人，前往成人平台SWAG與AV男優女優工作的辛酸，Janet則認為，「她只是生活上的選擇，沒有被逼，單純為了生活沒有什麼不可以。」

▲法國時尚品牌 ba&sh 記者會，JANET出席。（圖／記者黃克翔攝）

王俐人(Lisa)因為負債，加上收入減少，當成人平台找上她，她毅然前往，Janet認為：「只是生活上的選擇，沒有對錯，她不是被逼的，是自己選擇，就像會有人不想要當媽媽，你可以有自己的選擇，自己不會覺得有問題就好，單純為了生活必須要做，也許可以找到各種方式去工作，像我以前剛到台灣，到處去找工作，教英文、教小提琴都有接，每人都是為了生活，她沒有對不起誰。」

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▲JANET像個空中飛人往返台美。（圖／記者黃克翔攝）

Janet也提到，之前去紐約參加三立《請世界吃桌》的節目，跟浩子、藍正龍等藝人同台做菜服務，Janet笑說：「我是去做幫手，很輕鬆，他們在那邊辦桌，我也會端菜，藍正龍做的菜還OK阿還不錯，我只吃到一點點，我沒有吃到現做的，我吃到剩的。中間還發現很多盤子吃完，也幫忙收拾，我喜歡服務，我以前也做過餐廳，很適應這樣的工作。