記者蔡琛儀／台北報導

台語歌王蔡小虎這幾年屢次被無良網友造謠死訊、健康狀況，事實上蔡小虎近來海陸大出擊，一連串無縫隙開唱，展現驚人體力，先登上新加坡遊輪開唱，緊接著飛抵大馬雲頂舉行個唱，隔天將再趕回台灣登上遊輪繼續熱唱。

▲蔡小虎大馬雲頂開唱斥資重金打造服裝。（圖／豪記提供）

昨天蔡小虎受邀站上馬來西亞雲頂世界雲星劇場舉辦個人演唱會，吸引了來自星、馬、泰、港、日、大陸美加等地6000名樂迷朝聖，開場便以震撼人心的金曲宣告歌王回歸，演唱近20首金曲經典金曲，每一首歌都引起台下觀眾的強烈共鳴，現場宛如一座大型的高山KTV。

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蔡小虎開場熱唱金曲〈春夏秋冬〉、〈望月想你〉等，帶來首波高潮，而演唱經典系列名曲〈淚的小雨〉、〈淡水河邊〉、其中演唱〈懷念媽媽〉一曲更是淚水止不住，台下粉絲也被感染。他還邀請到剛推出新專輯《雷陣雨》的「小江蕙」陳思安深情對唱〈男人情女人心〉、〈真心只愛你〉，最後安可曲〈一生只有你〉更讓粉絲意猶未盡，久久不離席。

▲蔡小虎大馬雲頂演唱會，嘉賓陳思安。（圖／豪記提供）

蔡小虎在舞台上感性表示，馬來西亞的粉絲一直以來都像是他的家人，每一次來到這片土地，都能感受到無比的熱情與溫暖。而為了回饋樂迷，他不僅在服裝造型上斥資重金打造，更親自參與節目編排，力求在視覺與聽覺上都達到極致境界