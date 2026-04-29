許富凱自招有「人格分裂」！　二度攻蛋搶先爆雷演出內容

▲ 許富凱作客魏如萱電台節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王許富凱推出新台語專輯《尪仔物》，28日作客「OH夜DJ」waa魏如萱節目暢聊新專輯，許富凱出道至今迎來第十五週年，從歌唱節目發跡開啟歌手生涯之路，不僅獲頒第32屆金曲獎最佳台語男歌手獎，8月8日更將攻蛋舉辦《一五一拾》小巨蛋演唱會，許富凱說出道雖然已經15年，但他從小時候就開始唱歌了，所以當他看到麥可傑克森傳記電影《麥可傑克森（MICHAEL）》時感觸很深，好幾幕都彷佛身歷其境。

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▲▼ 許富凱8月將二度攻蛋。（圖／Hit Fm聯播網提供）



聊到許富凱《尪仔物》專輯中收錄了他的詞曲創作〈我的心肝寶貝〉，是獻給父親的歌曲，魏如萱謝謝許富凱寫了這首歌，相信很多人聽了都會感受到滿滿的愛。魏如萱鼓勵他多寫歌，好奇他都在什麼狀態下有創作靈感？許富凱分享，他習慣在「移動」時寫歌，無論是搭高鐵、客運，對他來說交通工具是一個充滿回憶的載具。



談到二度攻蛋心情，許富凱說現在上升星座走到射手座，比較不那麼糾結了，可是處女座的他又人格分裂，總是對於很多細節很焦慮，光是演出的環節、曲目都會跟內心自我打架，加上他月亮星座又落在巨蟹座，他笑說：「這都是命啊！」魏如萱直呼：「什麼時候許富凱變成星座專家了？命已定，但是運可以改，多做善事讓好運來！」

不少觀眾在直播留言敲碗許願：「演唱會可以現場點歌嗎？」許富凱不小心暴雷：「我歌單都50首歌了！還要開放點歌嗎？」讓魏如萱驚呼，她的演唱會才30首歌，「50首歌是要從下午三點唱到晚上八點嗎？」許富凱開玩笑說：「對啊！中間還會穿插一些命理占卜分析，以及美髮、美甲教學課程，歡迎大朋友小朋友一起來玩！」

