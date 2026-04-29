H級辣模辛尤里整形「幾乎全臉動刀」術後照曝！崩潰：比生小孩痛10倍

記者潘慧中／綜合報導

辣模辛尤里擁有傲人H級上圍，不時會分享生活點滴。沒想到，她近日突然在社群平台坦承，已經悄悄在日本動完隆鼻等多項手術，並大方曬出滿臉包紮的術後照，「我在日本整形，一般人都不會在日本整，但我還是相信這個醫生技術的精緻度。」

▲辛尤里飛去日本進行大規模整形手術。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）



辛尤里透露這次手術項目繁多，包括取出肋骨與兩隻耳朵的筋膜來重建鼻子，同時還進行了臉部、雙下巴、人中與法令紋的抽脂填補。中途醒來時，醫師有給她確認一次鼻子的模樣，「討論了一下說我想要更圓潤後，再度睡著。」她醒後並未出現嘔吐或發冷等副作用，還能走來走去，連護士都誇讚她體質強大，讓她相當期待拆線後的成果分享。

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▲辛尤里前幾天剛抵達東京。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）



然而麻藥退去後，辛尤里迎來了真正的考驗，「超級無敵痛到無法睡覺，怎麼吃止痛藥都沒有辦法睡」，只能靠一直吃東西來轉移注意力。但因為取肋骨處綁了束腹帶，導致她吃到後來「很勒根本不能呼吸」。看著鏡中包滿紗布、臉戴固定帶的自己，她忍不住自嘲：「愛美的人真的很勇敢。」

▲辛尤里在麻藥退去後，迎來了真正的考驗。（圖／翻攝自Instagram／yui_xin_2.0）



儘管身體正承受劇烈疼痛，「拿肋骨真的超級痛，這輩子不想再拿肋骨了，比生小孩痛10倍」，辛尤里仍展現出驚人意志力，回診後就直奔日本超市。她曬出在超市的自拍照，雖然鼻樑與臉部仍有明顯包紮，但她開心透露買了草莓、海膽跟烏賊，總共才花了1000元台幣，「超爽的！回房間繼續耍廢。」