柯震東拍《乩身》爆意外！兩層樓大門突倒塌　生死一瞬嚇壞：還好神明保佑

記者孟育民／台北報導

Netflix 奇幻台劇《乩身》上線後熱度持續飆升，不只劇情引發熱議，連幕後花絮也話題不斷。柯震東、王柏傑近日合體登上《OMO調查局》，與主持人 阿本、木木大聊拍攝秘辛，現場笑料與爆點齊發。柯震東透露，曾遇兩層樓高的大門突然倒塌，「當下真的有嚇到」，所幸正值放飯時間未釀傷亡，直呼「還好有神明保佑」。此外，武打戲為求連貫，幾乎全靠親自上陣，因此開拍前接受不少時間的特訓，開玩笑表示連資深演員都打到膝蓋「卡卡」作響。

▲柯震東王柏傑合體登上 《OMO調查局》 。（圖／快電商提供）



戲外個性反差也成亮點。王柏傑爆料柯震東是「揪團型玩家」，時常出遊規模都是超大陣仗，根本是「劇組規模」，差一台攝影機就直接可以拍戲了；相比起來，王柏傑自己則是難約的「拒絕系男神」；對此，柯震東自嘲正學習「拒絕的勇氣」，當作成長課題。

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▲柯震東、王柏傑分享拍攝秘辛 。（圖／快電商提供）



劇中，王柏傑飾演時尚感十足的「三太子」，襯衫搭配時尚墨鏡的設計，被主持人阿本盛讚：「簡直是從 VOGUE 封面走下來的神明！」歪樓表示想團購襯衫和墨鏡，不過他也曾擔心是否會不符合角色形象，但最終呈現不僅合理，反倒營造一種獨有的世界觀，不禁讚嘆造型師的功力。

王柏傑也表示，角色涉及宗教神明，因此他接演前，曾帶劇本到廟裡擲筊請示，獲得同意後才放心演出。由於題材涉及民俗信仰，劇組拍攝期間幾乎是「拜好拜滿」，柯震東也坦言幾乎每場戲前都會祭拜祈福，讓整部《乩身》從戲裡到戲外都充滿神秘話題。