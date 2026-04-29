爆紅到拍續集！日劇《夫婦日和》秋季回歸…芳根京子本田響矢二搭

記者陳芊秀／綜合報導

人氣日劇《宛如粼光夫婦日和》在去年（2025）春季播出時意外爆紅，當時掀起現象級追劇熱潮，女主角芳根京子與搭檔男主角本田響矢雙雙人氣飆漲，相隔1年，劇組29日宣布要開續集，將於今年秋季播出。而戀愛劇拍攝續篇的例子在日劇圈相當少見。

▲去年爆紅的日劇《宛如粼光夫婦日和》宣布秋季推出續集。（圖／翻攝自X）

《宛如粼光夫婦日和》是富士電視台在去年春季的木10檔，以昭和11年（1936年）為時代背景，描述個性天然呆的關谷夏美，與海軍軍官江端瀧昌在交往0日下就結婚，從此展開先婚後愛的愛情喜劇。當時富士電視台陷入醜聞風波，廣告贊助商紛紛切割，電視劇部門持續製作戲劇，將漫畫《宛如粼光夫婦日和》翻拍真人劇集，除了芳根京子擔任女主角，並找來當時知名度不高的本田響矢扮演海軍丈夫，兩人火花意外大圈粉絲，「瀧昌大人（瀧昌さま／女主角劇中喊丈夫的稱呼）」、「めおとロス（夫婦日和Loss）」更成為社群平台X的熱門關鍵字。劇集後來榮獲2025東京戲劇獎。

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▲《宛如粼光夫婦日和》描述妻子夏美與海軍丈夫瀧昌先婚後愛的愛情喜劇。（圖／翻攝自X）

▲《夫婦日和》榮獲2025東京戲劇獎。（圖／翻攝自X）



綜合日媒報導，芳根京子、本田響矢相隔一年再度二搭演夫妻，故事時代背景將往後推進至昭和12年（1937年），編劇泉澤陽子、導演平野真也將繼續擔任編導工作。製作人宋HANA（宋ハナ）表示：「續集在大家溫暖的支持下才能促成這個決定，在此由衷地表示感謝。」她透露前作描述夫妻生活的小日常，續集夫婦倆將邁入「下一個階段」，更深刻、更溫暖描繪共同生活的故事。

▲《夫婦日和》殺青後不斷被敲碗拍續集，如今觀眾期待成真。（圖／翻攝自X）

劇評家明日菜子分析，《宛如粼光夫婦日和》堪稱是2025年最爆紅的日劇，並盛讚「這這是一部擴散度達到社會現象等級的作品」。劇集除了獲獎，在富士串流平台FOD年度觀看排行第一，「如此驚人的熱度，恐怕連製作團隊都始料未及。印象中，以近年的電視劇來說，這是一種相當罕見的走紅方式。」明日菜子認為，相較於現在戲劇尋求強烈刺激的題材，《夫婦日和》以正面描述怦然心動感，作為純愛愛情喜劇能在黃金時段獲得這麼高的支持，甚至吸引到平常不追劇的觀眾。

此外，富士電視台大多是醫療或刑事題材比較可能拍續集或系列化，以戀愛劇製作續集的例子實在相當稀奇，就連經典日劇《倒數第二次戀愛》拍續集，也是相隔多年，《夫婦日和》則是在1年內火速拍續集，格外讓人感受到劇集的人氣。

▲《夫婦日和》爆紅後在一年內火速拍續集，以戀愛劇來說相當罕見。（圖／翻攝自X）