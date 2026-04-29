記者田暐瑋／綜合報導

《侏羅紀公園》1993年初上映就受到各界關注，飾演古生物學家艾倫葛蘭的資深男星山姆尼爾（Sam Neill）2022年這罹患淋巴癌第3期，坦言一度感到迷茫，甚至認為自己可能即將走到生命的盡頭，如今對抗病魔第5年，終於宣布治療成功的喜訊。

山姆尼爾搏鬥三期血癌5年 靠CAR T療法救回一命



山姆尼爾在2022年被診斷出患有血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤 （AITL），在與第三期血癌抗爭近5年後，28日證實身體內已無癌細胞，「這真是不可思議的事情。」也計劃重返大銀幕，並表示：「是時候拍另一部電影了。」

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▲山姆尼爾。（圖／翻攝自Twitter／山姆尼爾）



《侏羅紀》男星山姆尼爾：癌細胞完全消失！ 呼籲政府普及新技術



山姆尼爾化療過程十分艱辛，當化療失去作用時，一度感到迷茫，認為可能即將走到生命的盡頭，「當時的情況看起來我快不行了，這不是理想的狀態。」化療效果逐漸減弱後，他接受了一項名為CAR T的細胞療法，是一種透過基因改造血液細胞的方式，來對抗癌症的技術，治療後進行了身體檢查，結果顯示癌細胞已完全消失。

除了分享自己抗癌成功的喜訊，山姆尼爾也呼籲澳洲政府推動CAR T細胞療法的普及，目前該療法僅在臨床試驗中使用，尚未全面推出。回憶起抗癌過程，尼爾坦言並不害怕死亡，但希望能多活十年或二十年，「我們種了很多橄欖樹和柏樹，我想看到它們成熟。我還有可愛的孫子孫女，希望能看到他們長大。」

▲山姆尼爾。（圖／翻攝自Twitter／山姆尼爾）