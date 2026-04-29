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YTR金針菇轉戰歌壇「合作Hook打造洗腦舞曲」！　在台多年心聲全說了

記者孟育民／台北報導

百萬韓籍 YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」再度推出音樂新作！繼去年以單曲〈Taipei Love〉向世界宣傳台灣、引發粉絲熱烈討論後，金針菇正式發布全新概念舞曲〈啊金價〉，這次不只延續她在台生活多年的觀察與幽默感，更一改過往親民可愛的鄰家形象，首度挑戰更強烈、洗腦的韓式舞曲風格，展現從 YouTuber 跨界音樂創作的企圖心。

新歌〈啊金價〉特別邀請曾操刀 Energy 熱門單曲〈星期五晚上〉，並參與韓國女團 Red Velvet、Apink 作品的金牌製作人 Oliver Kim 親自坐鎮，為金針菇量身打造節奏鮮明、Hook記憶點強烈的舞曲。金針菇笑說，過去習慣用影片記錄在台灣的生活，這次則希望用音樂分享她眼中的台灣日常：「如果〈Taipei Love〉是我寫給台灣的情書，那〈啊金價〉就是我在台灣生活的生存指南。」

▲▼金針菇。（圖／PressPlay提供）

▲金針菇推出新歌。（圖／PressPlay提供）

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單曲名稱〈啊金價〉取自韓文口頭禪「야~ 아 진짜」（Ya~ A Jin-jja）的諧音，語氣類似台灣人常說的「吼唷，真是的！」金針菇表示，這句話幾乎是她在台灣生活中最常出現的心聲，無論是遇到小麻煩、生活卡關，還是被日常瑣事逼到崩潰邊緣，都很適合大喊一句「啊金價！」

歌詞中也藏了許多台灣人一聽就懂的生活場景，包括市民大道上彷彿等不到盡頭的 99 秒紅燈、對了兩百張發票卻連兩百塊都沒中的失落、點餐忘記說「不要香菜」的懊惱，甚至連早餐店阿姨今天沒叫「美女」的心碎瞬間都被寫進歌裡。
金針菇也用幽默語氣形容，〈啊金價〉幾乎就是她在台灣生活多年的「真實心聲」。

▲▼金針菇。（圖／PressPlay提供）

▲金針菇歌詞融入在台灣心聲。（圖／PressPlay提供）

這次金針菇邀請 Oliver Kim 擔任製作人，也讓〈啊金價〉在音樂上更具 K-Pop 舞曲的節奏感與流行記憶點。歌曲不只保留金針菇一貫的幽默、自嘲與親近感，也透過強烈節拍與洗腦旋律，將生活裡的煩躁與不順轉化成可以跳出來的能量。
金針菇透露，這首歌對她來說不只是一次發片，更像是創作上的新嘗試：「平常我是用相機記錄生活，現在我想用歌詞分享觀點。」歌詞中一句「誰不知道我是 Queen Card」，也被視為她對生活雜事的自信回擊。她表示，希望每個人在聽到這首歌時，都能想起自己其實就是生活裡的主角，「我們不需要被小事打敗，氣三秒就好，接下來還是要漂亮地繼續過生活。」

▲▼金針菇。（圖／PressPlay提供）

▲金針菇找來金牌製作人合作。（圖／PressPlay提供）

除了歌曲本身，〈啊金價〉MV 也延續金針菇最具代表性的 YouTuber 隨走隨拍氛圍，將台灣人熟悉的日常街景，轉化為充滿節奏感的音樂場景。MV 最大亮點之一，則是 Hook 段落的洗腦舞蹈。金針菇特別邀請多位舞者走進台灣街頭，用輕快舞步詮釋「隨處都能跳舞」的生活感。她表示，這次想傳達的不是完美人生，而是即使生活很混亂，也可以用自己的方式保持幽默與帥氣：「只要心態夠酷，哪裡都可以是舞台。」

 

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韓勾ㄟ金針菇金針菇啊金價Hook

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