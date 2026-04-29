帶9月肚跑完5K「被醫叮嚀要減少運動」！黃沐妍揭產檢近況：寶寶感受得到

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）2025年10月登記結婚，隔月證實有了小寶寶，目前已懷有9個多月的身孕。近日格外掀起討論的是，剛挺著36週的大肚參加完5K路跑活動的她，被醫生叮嚀「要減少運動囉」，讓她更加期待孩子的到來。

▲黃沐妍被醫生叮嚀要減少運動了。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



黃沐妍28日在Instagram限時動態PO出挺著巨大孕肚的照片，並對著寶寶溫馨喊話：「錢錢下週見，再7天」，字裡行間充滿即將成為人母的喜悅與期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃沐妍再7天就要生了。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



一直以來維持運動習慣的黃沐妍，在臨盆前的產檢中收到了醫師的特別叮嚀，「要減少運動囉」，這項醫囑讓向來好動的她必須在最後階段放慢腳步。

▲黃沐妍剛挺著9個月孕肚跑完5K。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



事實上隨著孕期進入尾聲，黃沐妍對於母親這個角色有了更深刻的體悟，「真正每天陪著我、讓我安心的，是『胎動』。」她表示，醫生叮囑每兩個小時都要感受一次寶寶的胎動，對她而言，這並非壓力，而是一種溫柔的連結，就像寶寶在對她說：「媽媽，我在這裡，我很好。」

為了確保胎兒狀態，黃沐妍也分享了與寶寶互動的小技巧。她坦言若有時感覺寶寶比較安靜，她會透過「吃點東西、換個姿勢、輕輕跟他說說話」等方式喚醒小孩，「媽媽的狀態，寶寶都感受得到」，藉由這些互動建立起母子間的情感聯繫。