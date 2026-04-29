不讓Danielle回歸！ADOR爆「律師全卸任」打拖延戰　韓網：在凌遲她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans自爆出與公司ADOR的糾紛後，團體活動幾乎停擺，成員Danielle遭踢出團隊，如今她與前代表閔熙珍更被索求違約金賠償韓幣430億元（約台幣近9.5億元）。怎料，首次辯論在即，ADOR竟使出拖延戰，突然傳出律師團隊5人全都卸任，疑似不願讓Danielle提早打完官司、提早回歸歌壇，令歌迷憤恨不已，韓網一片怒罵「手段很爛」、「太貝戈戈了」。

▲疑似不想讓Danielle回歸，ADOR爆「律師全卸任」打拖延戰。（圖／翻攝自NewJeans IG）



Danielle遭踢出NewJeans後，ADOR把官司炮火加強，向前代表閔熙珍、Danielle母親與Danielle提出高達韓幣430億元的違約金索賠，並在1月23日向法院申請不動產假扣押，因此閔熙珍、Danielle母親，Danielle母親與閔熙珍名下共韓幣70億（約台幣1.5億元）的房產已經遭到假扣押。

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430億違約金辯論即將在5月14日舉行，怎料，韓媒29日爆出，ADOR方面的律師團隊於24日集體卸任，一共5名律師退出，令外界猜測他們疑似打算想要拖延辯論會。

▲▼Danielle遭前公司索賠430億元，但如今爆出ADOR有意拖延訴訟，韓網怒罵HYBE「在凌遲Danielle」。（圖／翻攝自NewJeans IG）



事實上，Danielle方面早在3月就已經控訴ADOR故意拖延訴訟，由於官司一天不解決，Danielle難回到演藝圈，但ADOR反駁「被告的演藝活動不會因此受限，可以自行決定展開活動」，對此，Danielle則回應官司沒解決若重啟活動，擔心ADOR故意挑爭議。

Danielle回歸遙遙無期，如今又爆出ADOR律師卸任想打拖延戰。韓網一片怒罵「HYBE太過分了」、「一直延遲訴訟就是想凌遲她吧」、「對一個2005年出生的小女生這樣吃相真難看」、「Danielle到底做了什麼，要這樣對她」，希望Danielle加油、不要被打倒。