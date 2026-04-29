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吳宣儀遭公司「逼簽賣身契」強行續約！10年全被鎖死　王一博也受害

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團「宇宙少女」出身的吳宣儀，因參加選秀《創造101》爆紅，隨後便離開韓國，回到家鄉發展，簽給大陸3大偶像經紀公司之一的樂華娛樂，近日卻爆出她因合約到期不再續約，但公司以合約中的「自動續約條款」為由拒絕結束合作，如同被逼簽「賣身契」，導致雙方陷入僵持局面。

吳宣儀約滿驚爆遭樂華「強行續約」　怒控剝奪自主權

據悉，吳宣儀和樂華娛樂的10年經紀合約2月24日正式到期，她早在2月6日便以書面通知公司，表明不再續約的立場，然而樂華娛樂以合約中的「自動續約條款」為由拒絕結束合作，該條款規定，若合約到期時任何一方不同意解約，合約將自動延續一年，且未限定續約次數。

▲吳宣儀爆遭公司無限續約。（圖／翻攝自微博）

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▲吳宣儀爆遭公司無限續約。（圖／翻攝自微博）

10年演藝合同全被鎖死　驚傳連王一博都看不到帳目

吳宣儀方面認為此條款涉嫌違反大陸《民法典》第496條及第497條，剝奪了藝人自主解約的權利，屬於無效的格式條款，樂華則堅稱該條款有效，並要求合約自動延續，法律界人士分析，若條款被解讀為「無限續約」，可能因限制人身自由而被法院認定無效，但以「格式條款無效」提起訴訟的成功率相對較低。

除了自動續約條款的爭議外，吳宣儀還指控樂華娛樂10年間未曾提供演藝及代言合約的完整文件資料，導致她無法確認工作內容及分成標準，報酬發放完全由公司單方面決定，據知情人士透露，不只她受害，樂華旗下包括王一博在內的多位藝人均未能查閱自身合同，引發業界質疑。

▲吳宣儀爆遭公司無限續約。（圖／翻攝自微博）

▲王一博傳出也受害。（圖／翻攝自微博）

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吳宣儀

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