演藝圈「最萌星二代」八點檔出道！　女星親揭巧合緣分…喜當星媽

記者黃庠棻／台北報導

民視熱播八點檔《豆腐媽媽》近日迎來一位超人氣新演員！飾演「淑芳」一角的藝人潘奕如，驚喜帶著她的寶貝寵物藍和尚鸚鵡「樂樂」進組拍戲。樂樂不僅在戲中擔任重要角色，戲外更成為劇組的「親善大使」，萌翻眾多演員，也讓潘奕如笑稱自己正式晉升為星媽。

▲潘奕如愛鳥「樂樂」客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

自從樂樂加入《豆腐媽媽》劇組後，攝影棚休息室瞬間變成了「鳥友聚會所」。潘奕如透露，樂樂自帶社牛氣場，人緣好到不行，連戲中搭檔王晴、尹昭德、徐千京、程雅晨等人都紛紛被收服，爭相在社群媒體曬出與這位「羽毛巨星」的合照。

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▲潘奕如愛鳥「樂樂」客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

特別的是，同劇演員陳仙梅私下也是和尚鸚鵡的愛好者，兩人不時在排戲間隙進行「鳥聚」。潘奕如感性表示，這對翅膀也成了她與陳仙梅之間培養母女情感的重要橋樑，透過分享養鳥經，讓兩人在戲外的默契迅速升溫。

▲潘奕如愛鳥「樂樂」客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

雖然樂樂現在是劇組的開心果，但對潘奕如而言，這段鳥緣其實起源於一段深刻且揪心的往事。她透露，自己對鳥類的熱愛始於第一隻愛鳥玄鳳鸚鵡「菊菊」。當年菊菊不僅是寵物，更是潘奕如靈魂伴侶般的存在，曾陪伴她走過人生低潮，甚至一同登上金鐘獎紅毯，成為當時媒體關注的焦點。

▲潘奕如愛鳥「樂樂」客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

然而，菊菊後來因病驟逝，讓潘奕如悲慟萬分。為了將這份愛延續，她決定迎來第二隻鳥寶「樂樂」，沒想到在查看出生資料時驚覺，樂樂的生日竟然就在菊菊離世的隔日，這份「巧合」讓潘奕如感受到緣分的奇妙。

如今，樂樂不僅是潘奕如生命中不可或缺的家人，在《豆腐媽媽》劇中更擔任起「媒鳥」重任，巧妙牽起劇中角色偉凡（黃尚禾飾）與怡慧（程雅晨飾）的情緣。

▲潘奕如愛鳥「樂樂」客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

潘奕如感性地說「從菊菊到樂樂，這不只是養了兩隻鳥的故事，而是一份愛被延續的過程。」她更幽默表示，因為這群小天使帶來的療癒能量，自己「可能會一輩子都養鳥」。隨著樂樂在螢幕前的超萌亮相，也意外讓這部戲在精彩的親情對手戲外，增添了一抹溫馨的生命光彩。