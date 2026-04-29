「國民初戀」崔智友零遮掩外出！6歲女兒長大了　網驚：時間過好快

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民初戀」女神崔智友2018年與小9歲的企業家結婚，並在2020年5月迎來愛女「露雅」（音譯）出生，女兒現年6歲，她過去曾經在IG與粉絲分享母女日常，近日，她到漢江散步逛逛，貼出兩人的合照，女兒身高暴風抽高，令網友驚喜直呼「長大了」。

▲「國民初戀」崔智友在2018年突然閃婚，但至今沒公布過老公的職業、身份。（圖／翻攝自崔智友IG）



崔智友結婚以來，從未曝光過老公身份，但對於女兒不藏私，經常透過IG與粉絲分享孩子的近況，雖然每次都會用貼圖遮掩五官，但小孩成長速度驚人，每次都會掀起話題討論。

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▲▼崔智友零遮掩帶6歲女兒外出。（圖／翻攝自崔智友IG）



近日，她與女兒前往漢江散步，她戴著棒球帽、穿著簡單白T，回眸露出招牌甜笑，狀態自然又放鬆，一旁的女兒則穿著紫色外套、紮著俏皮公主頭，在階梯上活潑走動，母女背靠背的瞬間既隨性又溫馨。

母女倆毫不刻意的日常畫面，尤其是女兒雖只有6歲，但身高看起來比同齡小孩還高，也讓粉絲忍不住感嘆：「時間過得太快了，小女孩真的長大了！」同時也再次見證崔智友即使升格為人母，依舊維持凍齡美貌與滿滿幸福感。