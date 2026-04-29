史上首部爆紅AI劇下架！《菩提臨世》打敗真人卻消失　平台回應了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近期一部AI微短劇《菩提臨世真人AI版》掀起轟動，熱度甚至超越真人短劇，然而該劇疑似涉及宗教被檢舉，近日爆出劇集遭到下架，引發外界關注。對此上架平台「紅果短劇」也做出回應。

▲AI短劇《菩提臨世真人AI版》創下史上首部爆紅AI紀錄，近日卻突然下架引發熱議。（圖／翻攝自微博、小紅書）

《菩提臨世》以《西遊記》為背景，描述「孫悟空」含冤亡故，六耳獼猴冒名取代，菩提祖師為徒弟復仇衝上天界，向如來佛祖、觀音討公道，接著更找上玉皇大帝，不僅特效震撼力十足，劇情還走爽劇路線。該劇自3月31日在紅果短劇平台上架，創下首日8923萬熱度值的驚人紀錄，超越當時所有真人劇集，成為史上首部熱度登頂的AI短劇。然而劇情涉及大量宗教元素，疑似因「涉嫌侮辱宗教信仰」、「煽動宗教對立」被用戶投訴檢舉，加上畫面血腥暴力，觸及平台審核紅線而下架。

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▲創下業界奇蹟，《菩提臨世真人AI版》上架後平台熱度值破8000，超越真人演出的短劇。（圖／翻攝自小紅書）

爆紅AI劇突然消失引發網友好奇。據陸媒《群眾新聞網》報導，紅果及抖音工作人員於4月28日回應，此次《菩提臨世》等AI短劇集中下架，主要是響應平台內容治理制度的要求，對不符合規範的AI及漫劇內容進行清理。同時，AI短劇能生產出高人氣作品的例子確實成真，《菩提臨世》創下24小時觀看量破億的紀錄，在下架前播放量已經8億。

▲《菩提臨世真人AI版》上線24小時播放量破億，下架前播放量已達8億。（圖／翻攝自小紅書）