結婚20年還是超甜蜜！　王仁甫緊牽季芹當眾放閃：你好可愛❤️

記者蔡琛儀／台北報導

天團5566成員王仁甫二度來到EZ5舉辦專場演唱會，消息一宣布，門票42秒內秒殺；寵粉的王仁甫特別讓台下觀眾點歌，演出最後更驚喜邀請結婚20年的老婆季芹上台，先是對著她唱〈那女孩對我說〉，接著夫妻倆甜蜜合唱〈平凡夫妻〉，兩人牽手、甜蜜對望，最後還緊緊相擁，王仁甫冷不防說：「你好可愛喔！」讓現場氣氛被閃到最高點。

▲▼王仁甫演唱會，季芹現身。（圖／通達量能文体提供）

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此外，5566成員彭小刀也驚喜登台與他合唱經典歌曲〈無所謂〉。在演唱會上，王仁甫幽默自虧其實是「被偶像歌手耽誤的搖滾樂手」。為了展現「國際化」，他特別選唱了5566第二張專輯中極少公開演唱的全英文歌曲〈Boyfriend〉，此外，他更帶領歌迷走入時光隧道，接連演唱了自己17歲時的作品〈亞當的肋骨〉，以及19歲時發行的〈傻瓜情人〉，掀起全場滿滿的回憶殺。

談及為何特別鍾情於EZ5？王仁甫感性地表示，在這裡可以非常近距離地與歌迷互動，清楚聽見自己的聲音與台下的真實反應。他也發揮主持的幽默功力，在台上直接點名台下吃爆米花的觀眾，開玩笑說：「老師沒有說上課要專心嗎？」

▲小刀也來力挺王仁甫。（圖／通達量能文体提供）

這次的Live專場也讓他深刻體會到「一個人唱」的考驗。他特別感謝背後辛苦配合的樂手老師，並打趣分享自己唱別人的歌都不會忘記歌詞，但唱自己的歌卻常忘詞，因為以前在團體中都會分段演唱，現在自己一個人唱時，腦海中常會搞混到底這段是孫協志的還是自己的。

到了演唱會尾聲，王仁甫帶來了全場最期待的〈我難過〉。面對熱情歌迷敲碗北中南巡迴、在台下高喊「加一場」，王仁甫也順水推舟幽默笑問，大家是不是要求「嘉義場」？他也承諾，只要有大家的掌聲，未來還會有更多場精彩的表演，請大家敬請期待。

▲王仁甫相當喜歡在小場地開唱。（圖／通達量能文体提供）