大野智爆禁忌之愛！女方遭逼簽「分手退圈書」　10年後重逢關係曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像天團隊長大野智被爆禁忌之愛！他過去曾和女星A子交往，但當時遭到經紀公司（前名：傑尼斯）阻止並要求女方簽下切結書分手，隨後女方引退結婚生子，10年後傳出她是支持大野智最後一次巡迴演唱的人，雙方關係再度被媒體挖出。

▲嵐被預告爆料禁忌之愛！報導揭曉是大野智。（圖／記者湯興漢攝）

據《週刊文春》報導，大野與A子2015年曾被《FRIDAY》拍到約會，當時經紀公司緊急安排他受訪道歉，他公開表示對方只是朋友，並表示「今後不會再見面」。A子後來也表示，自己被要求簽下「不再與他往來」、「退出演藝圈」的切結書，隨後退出演藝圈，並且結婚生子，去年離婚成為單親媽媽。

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大野智今年2月為了嵐的巡迴演唱回到東京，再度與A子重逢，A子如今是一家日本料理店的店長。報導指出，3月16日深夜A子曾前往大野智住處，待了2小時後離開，接著4月2日東京巨蛋演唱會結束後，他也立刻前往A子的店，深夜再返家，而A子隨後同樣進入大野住處。

面對《週刊文春》追問，A子否認兩人是戀愛關係，表示：「希望不要誤會，我們完全沒有男女關係，也不是戀愛關係。能再次相遇真的很開心，如果今後也能好好相處就好了。10年前也是像摯友一樣，現在也只是和朋友們一起喝酒，不是兩個人單獨相處。」

而根據2015年的報導，當時34歲的大野智被《FRIDAY》拍到與24歲女星一起去洗岩盤浴，接著還去吃燒肉，女方被媒體挖出是曾在日劇《LIFE》、《奪命捉迷藏》演出的夏目鈴。女方後來已經不在戲劇圈，相隔10年才爆出當年雙方是被逼分手，大野智與夏目鈴10年前的戀情緋聞也再度引發日網討論。

▲大野智2018年被《FRIDAY》拍到與小10歲女星一起去岩盤浴，該位女星後來引退演藝圈。（圖／翻攝自日網）