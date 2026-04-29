野生田曦薇在法國！　頂著素顏嘟嘴自拍…街頭大步走釣出當地粉絲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星田曦薇憑《逐玉》人氣飆漲，IG近期突破100萬粉絲追蹤。而她29日凌晨驚喜更新一連串照片，且地點似乎在法國，由於《逐玉》在海外其他國家播出也掀起熱烈迴響，難得更新在海外的照片，還釣出當地網友回應。

▲野生田曦薇！在餐廳頂著素顏自拍。（圖／翻攝自IG）

一連串照片中，田曦薇首先曬出嘟嘴自拍照，不同於戲劇的厚重妝容，私下的她幾乎素顏，膚色清透，眉毛線條自然，照片只露出半邊臉龐，還有深邃雙眼皮和臥蠶襯托出圓溜大眼。而照片中的地點似乎是法國尼斯，她走在戶外頭戴黑色棒球帽，全身是黑色穿搭，大步經過讓·梅德桑大道的Ange Grassi紀念碑。此外，她背著Gucci Paparazzo包包，還有白色兔子造型的後背包，更拍下當地海鮮大拼盤，似乎要大啖美食。

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▲田曦薇髮量驚人。（圖／翻攝自IG）

▲田曦薇曬出的照片，被認出地點是法國尼斯。（圖／翻攝自IG）



而田曦薇沒有透露行程是工作還是旅遊，粉絲輪番留言「素顏也很漂亮」、「玩得開心，青天大老爺開開心心最重要」、「是去旅遊嗎」、「走路好可愛」、「吃得很好那太好了」、「姐姐是去玩還是去工作呀」。還有法國網友留言：「天啊，很高興看到我最愛的人來我的國家，希望妳玩得開心。」而她5月4日又有新劇《低智商犯罪》要播出，主演的古裝劇《嫁金釵》已於4月初剛殺青，待播劇一檔接一檔。

▲田曦薇更新社群動態，法國網友留言「很高興看到我最愛的人來我的國家」。（圖／翻攝自IG）