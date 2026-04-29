天團解散前爆醜聞！嵐成員遭預告爆「禁忌之愛」　神祕剪影網崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像天團嵐（ARASHI）即將於5月底解散結束團體活動，自3月起在各大城市舉行告別巡迴演唱會，並於5月31日在東京巨蛋舉辦最終場。然而其中成員被日媒爆出有「 禁忌之愛」，爆料以預告文於昨日（28）公開，引發日網熱議。

▲ARASHI嵐將於5月底結束團體活動。（圖／記者湯興漢攝）

據日媒《週刊文春》預告文，直指「嵐成員——『禁忌之愛』」。同時公開一個神祕剪影，剪影人物身著略顯厚重的外套或夾克，身形輪廓分明，雙手似乎插在口袋中，以一種隨性行走的姿態呈現。剪影上以白色大字標記「嵐成員」，貼文超過833萬觀看。

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▲嵐成員被預告爆料「禁忌之愛」。（圖／翻攝自X）

由於目前正值團體告別巡演的時期，日本網友對於爆料感到極度不滿，留言區充滿了憤怒與無奈。有網友怒斥：「5月31日就要解散了對吧？解散後再爆也可以吧，非要這時候掃興」、「為什麼是這時期？就因為這時期才瞄準的嗎！拜託別再傷害嵐的成員了」。

此外爆料指嵐成為涉及「禁忌之愛」，引發網友留言揣測剪影人物，「禁忌的事是不倫嗎？對象是那個人嗎」、「是松本潤嗎？禁忌之愛也可能是已婚者」、「不是本人親口說的話不會相信」。