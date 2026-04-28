吳慷仁被狂搧24耳光「打到臉腫泛淚」　謝君豪認來真的：手都痛了

記者蕭采薇／台北—香港連線報導

備受矚目的香港動作鉅片《寒戰1994》集結超強卡司，其中台灣影帝吳慷仁也跨海參演，挑戰全廣東話演出。在片中與他有精彩對手戲的金馬影帝謝君豪，近日受訪時透露了一段讓人聽了都覺得痛的「連環巴掌戲」幕後秘辛，吳慷仁連挨24個耳光，被打到臉腫。

▲謝君豪在《寒戰1994》打吳慷仁耳光。（圖／翻攝自訪問影片）

吳慷仁赴港拍片狂飆廣東話！挨連環巴掌超敬業

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謝君豪表示，當初一看到劇本指明「要打六個耳光」就特別興奮。拍攝當天，他一到現場就和吳慷仁交換了眼神，兩人瞬間達成「來真的」的默契。謝君豪回憶：「我們就狠狠地、不留手地開始打了六個耳光，確實感覺挺好的！」後來現場不只拍了一次，吳慷仁至少被打了24個耳光，臉腫成豬頭。

▲吳慷仁赴香港拍攝《寒戰1994》。（圖／華映提供）



導演心機排班表！吳慷仁臉腫、謝君豪打到手痛

沒想到打完六個耳光後，導演為了捕捉不同角度與連貫的情緒，要求轉機位、跳近景「再來一次」，導致這六個耳光被反覆重拍了N次。謝君豪笑說：「我沒數過打了多少下，反正挺多的！後來我的手也很疼，所以我們兩個都受傷了。」

▲《寒戰1994》（左起）謝君豪、吳彥祖、劉俊謙與導演梁樂民，跨海接受台灣媒體訪問。（圖／翻攝自訪問影片）

謝君豪也大讚導演梁樂民相當聰明，特地將這場激烈的巴掌戲安排在當天的最後一場拍，「因為他知道拍完之後，慷仁的臉腫了就沒法拍了。」雖然過程辛苦，但吳慷仁完全沒喊痛，敬業態度讓謝君豪十分佩服，直言兩人看完回放後都泛著淚光，對拍攝效果非常滿意。