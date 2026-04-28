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許富凱攻蛋「拒唱這首歌」原因曝：怕太矯情　準備當告別式背景歌

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌王許富凱8月8日將二度在台北小巨蛋開唱，他的新專輯《尪仔物》封面也正式曝光，今（28日）舉辦新歌聽歌會，新歌〈我的心肝寶貝〉由他作詞並參與作曲，但他日前卻表示，演唱會上不會唱這首歌，今天許富凱再次強調：「真的不想唱，不想把這件事情放大。」

▲▼許富凱全新台語專輯《尪仔物》聽歌會。（圖／何樂音樂提供）

▲許富凱舉辦新專輯聽歌會。（圖／何樂音樂提供）

許富凱之前聽到鳳飛飛〈心肝寶貝〉後有感而發，3年前就寫好，但遲遲未問世，直到這次收歌才又拿出來，哽咽表示：「因為我2023年遇到父親離開的事情，這首歌像是很早就是替我爸寫好的歌，我把祂會對我做的事情，像是寫信寫入歌裡。」

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許富凱說，當初寫這首歌及錄音時都沒有特別想到爸爸，在上週演唱會記者會上，他表示這首歌不會在演唱會歌單上，今天他再次堅決表示：「真的不想唱，不想把這件事情放大。」坦言很怕搞得太矯情，但也打趣說：「我相信之後很多告別式都會放這首歌，有發現很多禮儀社把我的歌曲拿去當喪葬的祝福音樂。」

▲▼許富凱全新台語專輯《尪仔物》聽歌會。（圖／何樂音樂提供）

▲許富凱推出新專輯《尪仔物》。（圖／何樂音樂提供）

好奇這次演出有無嘉賓？此次專輯企劃林建良則表示，希望嘉賓會讓人感到驚艷、有突發奇想的感受，就像先前請到田馥甄當嘉賓，相當喜歡黃乙玲的許富凱，則許願有天能看到天后重出江湖，直呼：「我也很想看黃乙玲。」

對於演唱會門票明天開賣，許富凱被問到有無票房壓力，他笑說一切隨緣：「去強求也沒用，內心還是會緊張。」也說明天不會盯售票系統，想把自己關起來。演唱會門票明（29日）中午12點開賣，詳洽寬宏藝術。

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許富凱

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