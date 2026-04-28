阿Sa閃婚小10歲男友　小甜甜揭16年友情道賀：原本以為遙不可及

記者蔡宜芳／綜合報導

港星蔡卓妍（阿Sa）28日閃電宣布婚訊，正式與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）步入婚姻。而與她因拍戲相識的小甜甜（張可昀），稍早也發文獻上祝福，並揭露兩人的緣分，大讚阿Sa是「最美麗的bride（新娘）」。

▲小甜甜28日發文祝福阿Sa。（圖／翻攝自Instagram／riva0913、choisaaaa）

小甜甜透露，兩人在16年前因合作拍戲而結緣，她自嘲那時自己只是個「超級小咖米」，完全沒想到能與巨星阿Sa成為好友，甚至在殺青後還一直保持聯絡。她盛讚阿Sa待人處事總是溫柔、友善又有愛，「原本覺得Sa根本是遙不可及的存在，但沒想到她對待每個人都一樣，而且說過的話都不是說說而已！」感嘆這麼好的女孩「就該被這個世界好好愛著」。

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▲▼小甜甜分享和阿Sa的合照。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

看到阿Sa迎來人生大事，小甜甜興奮直呼：「妳一定要幸福很幸福！」她也細數這段長達16年的情誼，感謝阿Sa一直都在自己的生命裡，並陪伴她成長，「也希望之後你的生活不只幸福與浪漫，更要健康與平安，恭喜Sa I love you！」

▲小甜甜發文。（圖／翻攝自小甜甜抖音）

【小甜甜抖音全文】

因為拍戲和阿Sa成了好朋友，那時候的我真的是個超級小咖米，沒想過因為合作之後，也真的一直有著互動與聯繫！

原本覺得Sa根本是遙不可及的存在，但沒想到他對待每個人都一樣，而且說過的話都不是說說而已！

Sa真的是個最善良、最閃亮並隨時自帶著光芒，待人處事總是最溫柔、最友善、最有愛的，她這麼好的女孩就該被這個世界好好愛著！

看到Sa遇到了彼此對的人真的很替Sa開心

恭喜Sa 妳一定要幸福很幸福

你是最美麗的bride

謝謝你在16年前出現更進入我生命裡面並且一直都在，也希望之後你的生活不只幸福與浪漫，更要健康與平安

恭喜Sa I love you