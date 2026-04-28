洪都拉斯60歲「認祖歸宗」！翻祖譜揭身世真相　感動吐心聲：有安定感

記者孟育民／台北報導

洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客家實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》第二季，今（28）日一同出席開播記者會，還帶著可愛的「駐村小犬」秋寶亮相。節目這次前進台東，深入池上、鹿野、關山等地參與在地社區活動，體驗滿滿在地文化，洪都拉斯也意外揭開紳身世之謎。

▲洪都拉斯揭開身世之謎 。（圖／記者孟育民攝）

而拍攝過程中也意外出現「身世彩蛋」。洪都拉斯透露，在台東錄影時常聽到當地人說「屙尿」，讓他突然想起爸爸平常也會這樣講，原以為只是方言，沒想到回去翻族譜才發現祖籍竟來自客家發源地江西贛州，「很奇妙的緣分，我一直以為只是口頭習慣，後來用客語跟爸爸講，他超感動。」表示應該要回老家看一下，笑稱自己60歲才解開身世之謎，「去年才知道，像是認祖歸宗的感覺，以前人家問我哪邊人，我都說新北市五股，現在心裡稍微有一點安定感。」

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施名帥則分享，是在今年過年看到家中神主牌上的客家堂號，向長輩詢問後才知道阿祖具有客家血統，連媽媽都不知情。兩人意外「認親」，讓洪都拉斯笑喊：「我們差點相擁而泣！」還不忘對施名帥喊話：「我們也算有淵源，以後有什麼事告訴我，我幫你解決！」展現逗趣兄弟情。