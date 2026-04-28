阿Sa閃婚　阿嬌甜喊「我的女孩」：快點生個bb啦

▲香港女子天團twins已經成團25年。（圖／翻攝自阿嬌IG）

圖文／鏡週刊

43歲阿Sa今（28日）宣布和小10歲的健身教練結婚喜訊！兩人從去年開始被目擊約會，今年初阿Sa出席活動時霸氣認愛，僅3個月時間就火速完成終身大事，讓多年粉絲都相當震驚，不過看著阿Sa洋溢幸福的笑容，大家紛紛送上祝福，和阿Sa當了25年團員的好姐妹阿嬌當然沒有缺席，在社群媒體上甜喊「我的女孩」，獻上溫暖祝福。

香港女子天團自從2001年成團，至今已25年，並肩走過一路風雨和無數歡笑的阿Sa和阿嬌早就情比金堅，是比家人更親近的存在，對於阿Sa閃婚，好姐妹阿嬌透過社群平台發文獻上溫暖祝福，「恭喜你，我的女孩蔡卓妍！！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿嬌寫下：「今年是我們一起走過的第25年，一起經歷過人生最懵懂的階段，也一起見證了對方一步步變得更從容，更堅定，25年的時間早已讓我們成了彼此生命裡最依賴的人，是並肩前行的搭檔，也是密不可分的家人，很開心你等到了那個合拍又珍視你的人，看著你被愛意包裹，滿心滿眼都是溫柔幸福，真的好欣慰！沒有太多華麗的話，只希望我的阿Sa可以一直被偏愛，一直被用心呵護，可以永遠做那個無憂無慮、自在快樂的小女孩，新婚快樂哦，要一直幸福下去！永遠都會在你身邊的小嬌嬌呈上」。

根據《香港01》報導，阿嬌回應媒體時也催生好姐妹阿Sa，「恭喜我的最佳拍檔，好開心生活中終於找到一個最佳拍檔，從她第一天跟我講我就好激動，現在想起來還是好感動，祝福他們新婚快樂！白頭到老永結同心，快點生個bb啦～」。



更多鏡週刊報導

阿Sa老公是誰？時薪8000下班還進修1事超上進 「老母」曝婚禮內幕

快訊／阿Sa宣布結婚！絕美婚紗照曝光「恭喜我嫁你」 情定小10歲健身教練