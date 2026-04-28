被吳念真當眾指正！　黃韻玲憶「排練丟本」遭訓話：不要亂加台詞

記者黃庠棻／台北報導

綠光創藝今（28）日宣佈，正式由知名音樂人黃韻玲接任董事總經理一職。黃韻玲與綠光結緣多年，從音樂創作、舞台劇演出到擔任董事職務，如今更重返綠光肩負起行政領導重任。她感性表示「吳念真導演不只像我的父親，也像是老師或是兄長，加上柯一正導演也很照顧我，如果說這個時刻我能派上用場，我當然一定會盡力協助。」

▲黃韻玲接任綠光創藝董事總經理。（圖／綠光創藝提供）

記者會上，綠光創藝董事長吳念真、藝術總監柯一正歡迎黃韻玲加入外，曾演出過綠光創藝作品的演員群包括王琄、楊麗音、鄧安寧、陳希聖、林雨宣等人透過即席提問與黃韻玲對答，展現出未來綠光的計畫；綠光創藝總監吳定謙與C Musical製作藝術總監張芯慈也出席記者會，互動氣氛熱烈。

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▲黃韻玲接任綠光創藝董事總經理。（圖／綠光創藝提供）

黃韻玲有「音樂精靈」之稱，作品多次入圍三金獎項，曾獲金曲獎最佳作曲人肯定，也跨足戲劇作品、節目主持，與劇場關係緊密，不僅多次擔任綠光劇團《人間條件》系列作品主角，也擔任多檔舞台劇的音樂總監工作。

甫自台北流行音樂中心董事長卸任的黃韻玲認為，綠光創藝不只是單一劇團，而是一個整合藝術與市場的「總體公司」。她提出「經典、當代、未來」三位一體的願景，未來將善用綠光擁有如《人間條件》系列等無可取代的經典，未來的目標是帶領綠光創藝從劇場出發，跨越影視與數位科技的邊界，將這些優質內容轉化為具備長久生命力的IP。

▲黃韻玲接任綠光創藝董事總經理。（圖／綠光創藝提供）

黃韻玲說「我們如何將台灣最會說故事的人，用不一樣的方式呈現？最新的計劃就是把吳念真的《人間條件一》化為音樂劇版本，我會擔任音樂總監，將在2027年呈現給觀眾全新風貌的經典內容。」讓人間條件系列轉化成經典IP，延續經營國民戲劇品牌。

《人間條件一》2027年將呈現音樂劇版本，吳念真說「年輕創作者提出這樣的創意，我充滿好奇，也想看看劇本可以用音樂展現出什麼不一樣的新風貌，我能做得就是看看創作架構是否需要調整，我樂觀其成。」被問到是否有可能在音樂劇版演出？他笑說「不好吧，最好不要。」但卻透露正與柯一正一起在學唱歌，似乎為未來音樂劇版的呈現埋下伏筆。

▲黃韻玲接任綠光創藝董事總經理。（圖／綠光創藝提供）

黃韻玲指出，綠光創藝將會致力發展音樂劇作品，除了經典人間系列的音樂劇化，這兩年也已將C MUSICAL製作納入旗下品牌，2026年陸續推出《有真與有真》、《月亮雪酪》、《Maybe Happy Ending也許是美好結局》等作品，打造引進韓國授權、本地製作的創作方式，透過不斷產製作品培養台灣在地音樂劇人才，也期待有機會，打造全新年輕品牌劇團，為表演藝術注入新活水。

黃韻玲回憶起之前參與《人間條件》排練時，曾因沒有背熟台詞丟本排練時，在導演吳念真導演給筆記時遭到指正，吳導對她說「劇本中每個逗點、句點都是拍子，都有感情，演員不要亂加詞。」這讓她驚覺戲劇的嚴謹節奏與音樂如出一轍，進而啟發她在音樂製作上開發出更多層次的共鳴。