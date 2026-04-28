阿Sa情史曝光！　曾秘婚鄭中基4年「同天宣布結婚又離婚」

記者田暐瑋／綜合報導

港星蔡卓妍（阿Sa）28日閃電宣布婚訊，正式與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）步入婚姻，兩人於2025年初經好友關智斌介紹相識，隨後展開一年穩定交往，並於同年底傳出同居消息。隨著婚訊公開，她的過往情史再度成為網友討論焦點。

回顧蔡卓妍的情感歷程，最受矚目的是她與歌手鄭中基的祕密婚姻，兩人2004年因合作電影《追擊8月15》結緣，隨後擦出愛火，直到2010年3月爆出他們早在2006年於美國洛杉磯註冊結婚，兩人隨即召開記者會坦承結婚，但同時宣布正在辦理離婚手續，結束這段隱婚4年的關係，此事在當時成為娛樂圈的重大話題。

▲阿Sa和鄭中基的一段秘婚曾掀起轟動。（圖／翻攝自Instagram／choisaaaa、tinyeyes39）



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離婚後，蔡卓妍的感情生活仍然備受關注，同年與同門師弟陳偉霆展開戀情，這段5年姊弟戀因「聚少離多」及「輿論壓力」於2015年告終；2017年又與「百億麻將館太子爺」石恆聰交往，期間進行凍卵手術，為未來生育作準備，但因婚姻觀念分歧，2023年和平分手。

直到2025年，阿Sa和小10歲的健身教練林俊賢經好友關智斌介紹相識，穩定交往1年後，今年初正式認愛同居，母親也曾表達對男方的高度滿意，28日宣布結婚公開婚紗照，幸福寫下「恭喜我嫁你」的甜蜜宣言。

▲阿Sa 。（圖／翻攝IG）

