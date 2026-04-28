向三上悠亞看齊！白田麻衣登場TRE　來台祭「未公開極秘福利」

記者吳睿慈／綜合報導

年度盛事「TRE台北國際紅人展」將於7月3日至7月5日在台北南港盛大登場，萬德佛（Onederfour）攤位重磅邀請到日本女星白田麻衣來台參戰，她第一次登上TRE舞台，比起緊張，內心更多的是期待與興奮，並期盼台灣粉絲能牢牢記住她的名字。

▲白田麻衣登場TRE，來台祭「未公開極秘福利」。（圖／萬德佛提供）



白田麻衣認為自己是「反差感」與「零距離」，雖然外型看似強勢，私底下卻是個內心非常愛撒嬌的「室內派」貓奴。在寫真圈中，她將前AV女優三上悠亞視為憧憬對象，敬佩對方不只可愛，更懂得展現自我魅力，期許自己也能拓展更多表現的可能性。

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▲白田麻衣的偶像是三上悠亞。（圖／萬德佛提供）



對於台灣粉絲有著特殊的情感，白田麻衣透過過去心情低落時，是台灣粉絲透過社群網路持續給予溫暖關心，讓她深刻體會到「應援的力量」並重新打起精神撐到最後。為了回饋這份熱情，她目前正努力學習中文，最想親口對粉絲甜喊：「我想盡快見到你。」還有「謝謝」與「我愛你」。

針對這次的TRE見面會，白田麻衣誠意滿滿，預告在萬德佛攤位準備了過去從未公開過的內容，甚至透露會有「更大膽的呈現」，保證讓到場粉絲絕對不後悔，期待能在現場近距離與粉絲對視、握手與聊天。

▲白田麻衣為了台灣粉絲努力學中文。（圖／萬德佛提供）



萬德佛《Onederfour雙層公寓》活動門票將於5月4日中午12點開放VIP搶先購，5月5日中午12點於JKFACE平台正式開賣。此外，粉絲必搶的《白田麻衣限定拍立得》也將於5月4日下午13點正式販售。