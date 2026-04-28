阿Sa老公是誰？時薪8000　下班還進修超上進

▲阿Sa今天宣布和小10歲健身教練Elvis結婚。（圖／翻攝自阿Sa、林俊賢IG）

圖文／鏡週刊

一代人的青春女神阿Sa今天宣布結婚！年初才大方認愛的她，過去曾爆出祕婚鄭中基、和陳偉霆、百億富三代石恆聰愛情長跑，最終情定小10歲健身教練林俊賢（Elvis），一直將阿Sa視如己出的英皇高層兼經紀人霍汶希（Mani），隨即在IG發文寫下賺人熱淚的「嫁女兒」心情，並在文末標註「老母愛你永遠愛你」，情誼相當動人。

阿Sa和Elvis去年就傳出緋聞，今年初她出席活動時，被問到Elvis在她慶生合照中「佔據C位」時，她霸氣認愛「可以刪走緋聞兩個字了」，正式給男友身分，並在今天宣布結婚。

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Elvis是誰？中環頂級健身教練時薪8000

阿Sa是香港演藝圈知名富婆，但Elvis也不是省油的燈，他不只是中環明星健身教練，更是高端健身工作室的老闆，擁有運動科學專業資歷。在圈內早已是知名的明星私教，據悉其課堂時薪高達2,000港幣（台幣8000元），月入輕鬆突破10萬港幣（40萬台幣）大關，根據《星島頭條》報導指出，Elvis熱愛運動，下班後仍會去進修網球，非常上進，原本生活相當宅女的阿Sa也受男友影響，近年來社群媒體也多了許多登山戶外照，生活變得更健康，兩人同居共同飼養愛貓，在IG上可以看出兩人的浪漫相當老派而綿長。

好友曝光婚禮內幕 暢談嫁女兒的感動

阿Sa經紀人和多年好友霍汶希談到結婚細節，表示阿Sa當日在最愛她的人、最close的摯愛親朋見證下完成人生大事。霍汶希也透過個人IG分享「嫁女兒」的感動，表示「多年來我腦海一直幻想這一幕的出現，希望能夠親身見證這個時刻，當日的我感受到現場每一個人都被你們的愛深深感動了。」

她替阿Sa感到高興，「終於遇見一個真心愛你、你亦真心愛著的人，是一個能令你開心、令你笑得燦爛、過得自在舒心的人。幸運地，一直以來身邊都有很多愛你的人，如今再多一位，能夠一生陪伴在你身邊、好好照顧你、哄你開心、永遠寵著你的人，老母我真的老懷安慰了❤️

看著你踏入人生新階段，真心為你感到歡喜，新的旅程，新的身份，願往後我們的SaSa都被愛意包裹，既有愛人在側的安穩，也有自在做自己的灑脫，擁有最幸福的模樣❤️」

最後文末標註「#老母愛你 #永遠愛你」，女孩之間的情誼相當動人。



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