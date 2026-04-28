謝和弦〈夠愛〉版權戰告到大陸去！　妻點名3藝人：要侵權的人賠葬

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手謝和弦先前為〈夠愛〉一曲版權，和陳德修（脩）大打官司，雙方公開鬧翻。而陳德修日前表示不想再因該曲掀起爭議，也不會再演唱，不過，謝和弦所屬公司馬槽音樂28日強硬發聲，表示已委託律師團準備告到大陸去。

▲謝和弦將針對〈夠愛〉歌詞被侵權，聯手大陸律師開告。（圖／翻攝自Instagram／mdfmusic.official）

跨海列名單開戰！馬槽音樂痛批「強行侵權」

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馬槽音樂今（28）日發出嚴正聲明，指出公司早已於2021年10月31日起，正式停止〈夠愛〉一詞的全球授權，不再提供歌詞使用。聲明中嚴厲斥責陳德修「屢次混淆時間順序」，並點名汪東城與曾沛慈在2023年至2025年間的多場演唱會，皆未取得作詞人謝和弦授權，屬於「強行侵權」演出，行為令人無法接受。

馬槽音樂強調，針對聲明中列出的侵權行為，已全權委託中華人民共和國律師團隊，將在人民法院提起訴訟程序。馬槽音樂也堅定表示，為了守護音樂著作人之權利，將協助謝和弦「捍衛到底、絕不寬貸」。

▲馬槽音樂聲明。（圖／翻攝自Instagram／mdfmusic.official）

護夫心切！陳緗妮霸氣開嗆：靈魂就是謝和弦

除了官方的強硬聲明，謝和弦的妻子陳緗妮也為了守護丈夫與網友開戰。有網友留言質疑謝和弦不應在多年後反悔授權，更說「〈夠愛〉對他的意義大過對大家的意義」。對此，陳緗妮火速回擊：「不只要各位陪葬，還要所有侵權的人賠葬！」強調「〈夠愛〉的精神就是謝和弦」，直指批評的網友是「不懂裝懂」。

▲陳緗妮回應網友。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）