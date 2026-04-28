美女主播突被攔下！路人「妳比姓夏的年輕」當面全說了 她應對EQ超高

記者潘慧中／綜合報導

知名美女主播夏嘉璐28日在社群平台透露，今天在咖啡廳突然被隔壁桌不認識的路人阿姨攔下來，結果對方竟問她是否被說過長得像「55台那個主播，姓夏的」，讓一旁的朋友當場笑歪！

▲夏嘉璐分享今天發生的小插曲。（圖／翻攝自Facebook／夏嘉璐）



夏嘉璐描述當時情境，原來她28日早上準備離開咖啡廳前，突然被隔壁桌路人阿姨攔住。阿姨先是誇獎她頭髮剪得很漂亮，隨後還語帶懷疑地追問：「有沒有人說妳很像55台那個主播，姓夏的？」

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▲夏嘉璐沒被認出來。（圖／翻攝自Facebook／夏嘉璐）



發現阿姨沒認出來自己就是本尊時，夏嘉璐並未第一時間表明身分，而是幽默地回應「也是有人這樣說過的」，讓粉絲窺見她私下逗趣的一面。

▲夏嘉璐當下的應對EQ超高。（圖／翻攝自Facebook／夏嘉璐）



最讓眾人噴笑的轉折，是阿姨在得到夏嘉璐的回答後，還認真地說：「我看妳很像，但是比她年輕多了！」這句話讓陪同在夏嘉璐身旁的朋友瞬間笑出來，因為阿姨完全沒察覺她就是本人。對於這段意外插曲，她展現高EQ並在貼文中寫下「謝謝阿姨」表達感激之情。