小S復出節目狂落淚…王偉忠曝「私下電話內容」　一聽王俐人說話了

記者黃庠棻／台北報導

女星小S（徐熙娣）在去年2月痛失姊姊大S（徐熙媛），因過度悲痛停工1年後，近期回歸主持節目《小姐不熙娣》，不管是合體蔡康永、曲家瑞、林志玲，每次播出都受到許多觀眾關注。今（28）日姐妹倆的伯樂王偉忠出席活動時也被問及此事。

▲王偉忠出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

舞台劇《都更男女》今（28）日舉辦記者會，由王偉忠擔任監製，找來王意萱、岑永康、范瑞君、壯壯（陳彥壯） 、曾珮瑜、樊光耀、爆花（蔡亘晏）主演，故事主旨圍繞在「房子舊了可以都更，人關係舊了怎麼都更？」

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▲舞台劇《都更男女》舉辦記者會。（圖／記者周宸亘攝）

王偉忠被問到是否有關心小S復出工作，他點頭透露一直都有關心對方，雙方私底下有通過電話，他在電話裡告訴對方「恭喜復出，好好工作，把對大S的愛轉換成更廣泛的歡樂給大家。」他也坦言「小S好多了」，直言「帶給大家歡樂，雖然不能說是她的任務，但也是她的天份，有出門工作就會知道自己在社會上的用處。」

▲小S（徐熙娣）復出演藝圈。（圖／東森綜合台提供）

另外，王俐人近來大尺度直播受到討論，王偉忠說與她不熟，只有找她上過幾次《康熙來了》，獲知她為了還債、生活辛苦，也說未來有機會可以在廣播節目上訪問她，「我這個節目就是服務圈內人的」。

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

前TVBS主播岑永康演出多部王偉忠的舞台劇，王偉忠虧「因為全台灣主播都在演。」岑永康感嘆AI出現，很多媒體同業都開始失業，暗示到之前TVBS大裁員，資深主播吳安琪也被資遣，岑永康坦言私下都有關心，「但我不能講太多，有很多機密。」