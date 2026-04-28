晚半年的正義！2嫌殘忍打死導演　檢方申請拘捕令：不讓受害者蒙冤

記者吳睿慈／綜合報導

南韓導演金昌民2025年11月被判定腦死驟逝，直到4月才被公開真正死因，竟是被惡棍圍毆打死，事發近半年，加害者仍逍遙法外，家屬痛不欲生。直到28日終於有好消息，檢方終於鎖定2名惡棍嫌犯，並已經申請拘捕令，遲來半年的正義，令韓網一片淚崩，留言鼓勵「家屬要加油」、「謝謝檢察官」。

▲▼金昌民2025年10月帶兒子外出吃飯，卻遭惡霸挑釁圍毆，送醫後腦死昏迷在11月驟逝。（圖／翻攝自JTBC）



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據韓媒報導，將導演金昌民打死的幾位惡棍羈押雖在之前遭到駁回，但後來調查重啟，議政府地方檢察廳南楊州支廳的刑事2部已經在日前鎖定嫌犯，並在24日扣押手機等證物，並在28日向將金昌民導演傷害致死的2名嫌犯申請拘捕令，檢方相關人士承諾「為了不讓受害者蒙受冤屈，在後續的調查過程中也將傾注所有力量。」

▲家屬公開金昌民昏迷時，眼角還掛著眼淚的照片。（圖／翻攝自JTBC）



回溯整起事故，導演金昌民2025年10月帶著自閉症兒子到餐廳用餐，卻遭到一群年輕人挑釁，最終演變成肢體衝突，他被圍毆打到腦出血，送醫後昏迷不醒，短短19天內腦死驟逝。

▲檢方已經對2名嫌犯申請拘捕令。（圖／翻攝自JTBC）



家屬起初並未公開金昌民的死因，還按照故人的遺願器捐，一次救了4條生命，直到後來才發現金昌民之死不單純，兇手逍遙法外，致使家屬不得不公開金昌民住進加護病房的昏迷照，耳朵裡還流著血，眼角更掛著淚，透過輿論力量，盼案件重啟調查。