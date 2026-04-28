不只王俐人！SWAG還邀過5位名人「爭議變現」　直播火車便當脫內褲

記者田暐瑋／綜合報導

SWAG作為亞洲最大的成人內容平台，以其獨特的黑暗路線和話題性聞名，近年來不斷向爭議人物伸出橄欖枝，除了近來爆紅的王俐人，還有陳沂、內內、統神等人，成功製造不少話題。

【陳沂】

陳沂2024年5月無預警宣布加入SWAG，直播流量超出預期兩倍，導致伺服器一度癱瘓。陳沂不僅與前海龍蛙兵「壹柒柒」互動熱烈，還脫下自己的內褲給對方「聞香」，最後更做出挑戰尺度的「火車便當」動作，18禁畫面讓觀眾看得臉紅心跳。

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▲陳沂回歸SWAG。（圖／SWAG提供）



【內內】

內內2023年與男友在營區拍攝私密影片外流，遭到國軍汰除，事件爆發後面臨極大輿論壓力，SWAG主動接觸她，開出優於當時一般工作的優渥簽約金，內內選擇「與其被盜版觀看，不如自己掌握流量」，以受害者的姿態重新站起來，轉型為創作者與成人實境秀主持人。

▲內內。（圖／翻攝自內內IG）



【統神】

統神2025年經歷多次言論風波，導致代言流失，接受SWAG邀請擔任直播特別嘉賓，看準統神「死忠粉絲多」且效果十足的特性，統神在首播中展現「聖人模式」，面對女優誘惑卻毫不動搖，反差感極大。但其實統神並非正式「下海」，而是以「觀察員」與「綜藝評判」的身份參與。

▲統神SWAG首戰。（圖／翻攝自SWAG）



【鄧佳華】

鄧佳華2021至2024年間多次宣稱要拍攝成人片《華根初上》系列，藉由他的高爭議度吸引大量新用戶下載。雖然評價兩極，但收割大量流量，目前已淡出核心合作名單。

▲網紅鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）



【孫安佐】

孫安佐2024年在SWAG直播，與知名網紅陳沂同台，話題涵蓋首次約會、家庭關係以及過往的爭議事件等，兩人還玩起拳擊挑戰，肉搏戰畫面荒謬卻充滿笑點。除了拳擊對決，孫安佐在直播中也多次澄清自身精神狀態正常，並表示願意接受鑑定，以回應外界質疑。

▲孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）



【王俐人】

王俐人近日宣布加入SWAG，據悉她與朋友合夥經商，卻因對方跑路而承擔千萬債務，轉而積極經營社群帳號，透過直播來增加收入，一系列性感影片成為話題焦點，至於轉型後的收入如何？據Threads網友觀察表示，「最近她IG訂閱也暴漲，目前看她光是訂閱收入保守一個月有70萬以上，拼一點應該一兩年就可以把負債還完。」

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



儘管SWAG頻頻向爭議人物發出合作邀約，但並非所有名人都願意接受，平台曾在社群媒體上邀請知名YouTuber家寧加入，但始終未獲回應，此外，因情感糾紛導致前女友輕生的賀瓏，也成為網友呼籲SWAG合作的對象，但SWAG官方迅速表態拒絕。