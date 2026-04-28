陳勢安忍高溫一路狂奔！　熱到脫了「性感背心上陣」

▲ 陳勢安將於推出第九張專輯。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

陳勢安將推出第九張專輯，新歌〈我墜落你自由〉講述當愛走到最痛的時候，選擇成全對方的自由，陳勢安分享：「其實那天錄音的狀態很特別，我是笑著把一首有點心痛的歌唱完的。」在錄音時，臨時加了一句英文歌詞「everything‘s alright」，是他唱完一連串飆高音、情緒釋放後的有感而發，他表示：「我想跟聽著這首歌療傷的人說，一切都會好起來的。」

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▲▼ 陳勢安身穿剪裁背心。（圖／索尼音樂提供）



他說：「錄到副歌的時候，有一段我唱完，整個人是有點鬆掉的，像是把一段關係真的放下了。那一刻我其實是很享受的，因為我知道，我不是在唱歌而已，而是在把很多人心裡說不出口的那句話，唱出來。對我來說，那種『一邊心痛一邊釋放』的狀態，就是我一直想做到的情歌溫度。」

MV畫面設定在白天城市之中，陳勢安穿梭在人群與街道之間，導演安排陳勢安拍攝大量的動作戲，他一身帥氣的造型，要跑步、彈跳，以及衝破紙箱牆，加上天氣炎熱，讓他拍到最後笑說：「這次拍到身體快墜落了，真的有點累，但也快自由了，因為我快下班了。」



不過原本陳勢安穿著腰部鏤空剪裁的黑色西裝外套裡面有內搭背心，但隨著氣溫上升，現場拍攝團隊要求他脫去背心，他最後性感上陣，笑說：「現在有真空的感覺。」展露出他的好身材。

