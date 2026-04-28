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72歲羅大佑登國際級殿堂！　驚人狀態曝光霸氣喊「再唱30年」

▲▼羅大佑攜手「春龍交響樂團」前進美國開唱。（圖／大右音樂提供）

▲羅大佑攜手「春龍交響樂團」前進美國開唱。（圖／大右音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

羅大佑攜手「春龍交響樂團」一同前進美國，展開《明天會更好》巡演，首次於世界知名音樂殿堂紐約卡內基音樂廳舉行專場演出，即創下完售佳績，羅大佑延續這三年音樂會巡演每一次開場前的團隊加油儀式，這一次他特別與 16 位團員逐一擁抱，並且勉勵說道：「若能在此殿堂穩定發揮、不因成就自滿，並以平常心完成使命，音樂生命可望長久延續至少 30 年！」後台牆上陳列著柴可夫斯基、指揮大師托斯卡尼尼、鋼琴家魯賓斯坦與指揮喬治蕭提等音樂巨擘的身影，象徵世代傳承。

▲▼羅大佑演唱多首經典歌。（圖／大右音樂提供）

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▲▼羅大佑演唱多首經典歌。（圖／大右音樂提供）

▲▼羅大佑攜手「春龍交響樂團」前進美國開唱。（圖／大右音樂提供）

由於卡內基音樂廳對音響工程有著極為嚴謹的古典規格與要求，且在場館日日滿檔的狀況下，團隊僅能在三小時內完成音響燈光設備調適與演出彩排流程，堪稱最高難度的極限挑戰；第二大挑戰，則是數十年來多數流行音樂演唱會皆以配戴「個人耳機監聽」進行演出，而本次紐約專場樂手需改以聆聽「喇叭監聽」上陣。

羅大佑分享每當唱起〈綠島小夜曲〉，總會想起 6 歲時父親第一次放這首歌給他聽的畫面，音樂帶來的幸福感，能讓人與親友重新連結。他感性表示：「人活著的信念是最重要的，假如一群人透過音樂共同感覺到幸福感，那我相信明天是會更好的。」羅大佑也在演出時激勵樂迷：「我 72 歲的老人家都還能上台演出，32、42、52 歲的你們又怎能沒勇氣？」並接著分享：「年齡是生命裡最大的財富，這些年這麼多事情都走過，明天一定會更好！」

這場演出也成為許多海外華人的校友大團聚，演出結束後仍意猶未盡的觀眾，甚至在返回長島的火車上進行大合唱，讓溫馨氣氛一路延續。最讓團隊驚喜的是，許多歌迷帶著孩子一同觀賞，有歌迷表示，原本擔心看不懂中文歌詞的孩子會坐不住，沒想到竟有不到十歲的小朋友看完整場後直呼：「這是我看過最棒的演出！」讓家長又驚又喜。
 

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羅大佑

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