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李多慧徵「整合型PD」！待遇、福利曝光　網驚呼： 根本神仙老闆

李多慧對外招募新血，徵全能製作人！（圖／蘇聖倫攝）

▲李多慧對外招募新血，徵全能製作人。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

韓籍啦啦隊女神李多慧近期宣布擴編個人YouTube團隊，再度對外招募新血，這次鎖定的是「整合型PD（製作人）」職位。相較於先前徵求助理，此次職缺不再侷限於單一技能，而是希望找到能從前期企劃發想、現場拍攝到後期剪輯全程參與的全能型人才。消息曝光後也引發粉絲熱議，除了工作內容具挑戰性外，最高月薪可達7萬元，另加3萬元機票補助與1萬元生日獎金，開出條件引發網友討論，直呼「是什麼神仙老闆」。

據《NOWnews 今日新聞》報導，李多慧自今年起與經紀人在台灣成立公司，並逐步擴大團隊規模，繼先前徵才助理之後，再度公開招募製作人職位。從公開資訊來看，該職缺月薪約落在4萬5至7萬元之間，會依照應徵者的能力與經驗調整，整體薪資水準已屬業界中上。

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除了薪資條件外，公司提供的福利制度也相當完整，包括最高可達3個月薪資的年終獎金、每年最高3萬元的機票補助，以及1萬元生日禮金等。若任職達一定期間，還能享有服裝補助與額外特休，整體待遇具備相當吸引力。

在工作內容上，李多慧特別強調此職位採「非分工制」，每位PD都需獨立負責完整內容單位，從企劃構思、拍攝執行到後製剪輯皆需一手包辦，並涵蓋頻道營運、影片上架管理、現場拍攝與後期製作，甚至包含縮圖設計等項目。換言之，應徵者必須具備高度整合能力，能夠獨立完成一支YouTube影片的完整製作流程。

至於內容風格，李多慧的頻道主打自然、貼近日常生活的呈現方式，偏向即興拍攝而非高度腳本化。官方也特別指出，剪輯風格以簡約為主，盡量減少過度特效與字幕，強調畫面真實感。因此，應徵者除了具備技術能力之外，也需理解頻道調性，並在拍攝與剪輯之間取得平衡，創作出符合定位的內容。

在應徵條件方面，此職位要求具備YouTube頻道經營經驗，並能提供實際作品證明參與程度，同時需熟悉Final Cut Pro、攝影設備操作以及基礎影像概念，包括光圈、快門與ISO等設定。如果具備韓文溝通能力或曾有頻道成長操作經驗，則會被視為加分條件。

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