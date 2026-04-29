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《甄嬛傳》導演認證！肖戰落淚眼神全是戲　34歲被讚「有少年感」

記者黃庠棻／台北報導

由肖戰、張婧儀主演的古裝劇《藏海傳》正在中視八點檔熱播，肖戰在劇中飾演「藏海」一角，情緒收放自如，連《後宮甄嬛傳》的導演同時也是《藏海傳》總導演的鄭曉龍也對他的演技讚賞不已。

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

鄭曉龍提到當「藏海」第一次見到仇人平津侯時算是一個很大的考驗，既要把恨埋在心裡，表面上又要做出一種恭順的樣子，而肖戰的眼神全是戲；肖戰自己也坦言，許多細節都是事先想過的「前期和平津侯接觸的時候，盡量避免有眼神直接的交流，因為覺得眼神是會露怯的，但到後面就很常跟他四目相對，甚至是怒視。」

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肖戰會隨劇情發展而做出不同詮釋，和飾演平津侯的黃覺也有不少對戲，他透露兩人有點較著勁在演，因此被激發出鬥志，合作過程相當有意思。劇中，「藏海」因為遭遇滅門之痛，復仇之路遇上重重考驗，也免不了哭戲。

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

而肖戰的哭都有不一樣的層次，像是肖戰從斷龍石走出來的那場重頭戲，導演曹譯文認為肖戰的臉上不光是疲憊，還有一種剛從死裡逃生的憤恨，眼眶含淚又同時把台詞表現的特別有骨氣，不愧是《藏海傳》的名場面之一。

其實拍攝這場戲時，是先拍走出來的戲，再倒回去拍皇陵內的戲，所以肖戰臉上和身上的血痕、妝容造型，都必須要能接戲，其實挺有難度，當時也拍了好多遍才完成。

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

《藏海傳》中肖戰和女主角張婧儀之間，也有感情線，兩人之間一開始是相互利用、各懷鬼胎，慢慢衍生出情誼，進而知己知彼、攜手共進。張婧儀對於這次和肖戰合作，很佩服對方在工作時的認真態度，看對方跟導演討論角色細節，能查覺其用心、詳細，知道對方為戲準備了很久，所以當兩人搭戲時，肖戰都能給出滿滿的情緒。

張婧儀提到有一場兩人在船上的戲，導演當下沒喊卡，讓兩人即興發揮隨意說些話，自然的互動讓導演覺得很在狀態裡頭。

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

▲《藏海傳》由肖戰、張婧儀主演。（圖／中視提供）

而34歲的肖戰，外型上仍被許多網友覺得很有少年感，他也曾在專訪時被問及這件事，但他卻謙虛地回應「哎呀媽呀，我可真是不敢認這個少年感」，最後語帶靦腆笑說「我也不知道，可能爸媽生的好吧，我只能這麼說，看起來顯小」。

肖戰的五官立體，被美稱為「淡顏系帥哥」，真摯眼神加上迷人笑容，散發著治癒人心的魅力，也因此圈粉無數。由肖戰主演的古裝好戲《藏海傳》周一至周五晚間8點在中視播出。

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藏海傳肖戰張婧儀

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