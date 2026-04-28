滿分丈夫玄彬黑化！《韓國製造2》劇透照公開　對峙軍職親弟

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神玄彬與妻子孫藝真育有一子，一家三口生活幸福美滿，夫妻倆被視為演藝圈內模範夫妻，玄彬更被封為「滿分丈夫」。他出道以來，首次嘗試黑化角色，在《韓國製造》飾演雙面毒梟白冀兌，官方Disney+於28日釋出第二季最新劇透照，他在劇中成功上位，並與檢察官張健榮（鄭雨盛飾演）再度展開對決，令劇迷期待不已。

▲玄彬在《韓國製造》展現黑化演技。（圖／Disney+提供）



Disney+於28日釋出主演玄彬、鄭雨盛與禹棹奐的多張全新劇照，讓粉絲一窺第二季的精彩畫面，故事將銜接第一季事件的9年後，講述張健榮出獄後回歸，再度和權勢達到巔峰的白冀兌展開對決。玄彬曾在首季形容白冀兌是「看起來像即使被刀捅也不會流一滴血的人」，而他首次挑戰黑化角色，憑藉角色「白冀兌」入圍第62屆百想藝術大賞最佳男演員，也強調續作絕對會更加有趣。

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▲▼玄彬在第二季除了要對抗鄭雨盛，還要面對弟弟禹棹奐的牽制。（圖／Disney+提供）







劇照中，禹棹奐飾演冀兌弟弟白冀憲，再度穿上軍裝的他，比起第一季的形象更加成熟，繼第二季觀眾更加期待兩人之間的衝突將如何發展。演員禹棹奐受訪曾透露，導演認為這個角色「就像哈姆雷特」，面對拉拔自己長大、令人敬畏的兄長，以及自己深信的正義與價值觀，兩者的拉扯讓他的內心充滿矛盾。

《韓國製造》首季創下2025年Disney+亞太地區韓國原創影集首播觀看數第一的佳績，故事圍繞在野心勃勃的韓國中央情報局特工白冀兌身上，他白天是政府高官、夜晚化身大毒梟，憑藉過人的智慧與手段迅速崛起，成功替組織帶來龐大收益並站上權力高峰，然而看似無人能敵的他，唯一的阻礙是一名極為正直的檢察官張健榮，勢不兩立的兩人就此展開激烈對抗。官方28日公開第二季劇照，令話題度再次飆漲。