蔡尚樺體脂28「看到都要崩潰了」！中空洩真實身材 健身片全被拍

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一段健身影片，背後原因則是和「看到體脂28都要崩潰了」有關！

▲蔡尚樺完全看不出來體脂有28。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



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畫面中，可以看到蔡尚樺穿著一套全黑的合身運動套裝，上半身為細肩帶短版中空背心，下半身則是高腰三分褲，完美勾勒出纖細腰身，完全看不出來體脂有28。

▲蔡尚樺下定決心開始運動。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

然而，既然檢查後呈現這樣的數值，蔡尚樺就下定決心開始運動，但似乎仍對自己有點沒信心，「就看這次能堅持多久」，並附上哭笑不得的表情符號，展現出真實又幽默的一面。

▲▼蔡尚樺在教練陪同下做運動。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



在教練陪同下，蔡尚樺進行了一系列健身訓練。只見她先是在墊上挑戰「側平板支撐」，單手撐地並抬起腰部，精準鍛鍊側腹核心肌群；隨後換到大型器械區，操作「坐姿划船」與「滑輪拉背」等動作，強化背部與手臂線條；最後更嘗試高難度的「懸吊舉腿」，雙手掛在吊環上依靠核心力量抬起雙腿，過程中一度累到露出苦笑。