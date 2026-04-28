丁禹兮遭酸沒去年紅！「高EQ回5字」全網狂讚　14天帶貨28億戰力曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演藝圈近年來面臨影視寒冬，27日一篇「同一藝人四部劇都沒過會」的爆料掀起熱議，其中一段點名流量小生丁禹兮「去年炙手可熱，今年沒那麼火爆」，對此，他也第一時間發文高EQ回應，被多家媒體和粉絲大讚「高情商」。

事件起源於一篇娛樂圈影視分析文中提及「年輕演員受流量周期限制」，以丁禹兮為例，指出他去年因《永夜星河》爆紅，今年因無新作品播出，導致人氣下滑，微博熱搜也出現了相關關鍵字，而在登上熱搜後，丁禹兮本人也第一時間發文回應：「我繼續努力。」未對爭議進行過多解釋或反駁，僅以平實的態度面對。

▲丁禹兮被酸過氣，親上火線回應。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然被指「熱度下降」，但丁禹兮的商業價值和市場表現卻展現出不俗的成績，有博主指出，他代言金飾品牌，即使單價高昂，但仍創下雙周6.09億元人民幣（約28億元台幣）的驚人銷售額，刷新品牌紀錄；此外他數日前才於某商場舉辦活動，吸引大量人潮，導致商場癱瘓，足見人氣不減。

▲丁禹兮帶貨力驚人。（圖／翻攝自微博）



自《永夜星河》後，丁禹兮接連接拍3部新戲，目前手握3部待播劇，包括《南部檔案》、《花開錦繡》及《司宮令》，後兩者都是S+劇（頂級製作團隊）等級的作品，業內人士指出，演員的熱度隨作品播出呈現波動屬常態，並非「過氣」的象徵。

▲丁禹兮手上還有多部待播劇。（圖／翻攝自微博）