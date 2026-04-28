《MOVING異能2》這角色被爆復活了！　「她」成關鍵人物回歸

記者吳睿慈／綜合報導

由Disney+砸金製作的超能力韓劇《MOVING異能2》近期進入製作期，韓媒日前先是曝光「奉皙」人選相中新人演員元奎彬（원규빈）來演。最近又被爆料，曾出演第一季的李浩貞有望復活，她是第一季的「隱藏超能力者」，遺傳到媽媽的透視能力，但最終被賜死，沒想到，第二季傳來好消息，她被爆回歸第二季，令影迷驚呼「天啊，是我喜歡的角色」、「超期待」。

▼▲洪成華的女兒也有透視能力，在第一季被賜死。（圖／翻攝自Disney+）



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演員李浩貞在第一季飾演金國熙的女兒，母親洪成華（金國熙飾演）擁有透視能力，隱瞞真實身份經營美髮店，代號為「羅州」，卻遭到法蘭克（Frank）殘忍殺害。

直到戲劇尾聲，「透視能力者」洪成華才被公開原來留下一個女兒，女兒梁世恩就讀旌元高中，繼承了她的透視能力，但在學校訓練跳高時發生意外，後因罹癌身亡。

▲韓媒28日爆料，梁世恩將回歸第二季，極有可能是為了母親報仇。（圖／翻攝自Disney+）



沒想到，梁世恩的死亡其實是媽媽為了保護她所做出的選擇，她疑似假死，且有望在《MOVING異能2》復活登場。韓媒28日爆出，演員李浩貞加入第二季演出，很有可能是續集的關鍵人物，新的超能力者加入，令劇迷期待不已。第二季意外遭爆雷，對此，Disney+方面低調回應「無法確認」，針對李浩貞的加入並未多說。