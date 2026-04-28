白安新歌藏神秘男聲　「竟是大咖樂團主唱」路過插花！

記者蔡琛儀／台北報導

白安去年推出專輯《星期八Eighth Day》，近日她受邀錄製巫巴克主持的教育廣播電台節目《Live!聲音實驗現場》，大方分享新歌〈電影類型〉源自真實經歷，描寫兩人初識時那種怦然心動、卻又患得患失的曖昧感。

▲ 白安上電台接受訪問 。（圖／巫巴克提供）

主持人巫巴克現場提出一套「電影定論」，直言：「兩個人剛認識時看的第一部電影至關重要，因為後續的感情走向，往往會跟電影劇情驚人相似！」這番論點讓白安當場愣住，隨即腦筋急轉彎反問：「那如果第一部是看鬼片怎麼辦？」巫巴克幽默妙回：「那對方可能就像鬼一樣，會突然消失、看不見人影吧！」嚇得白安連忙點頭，表示以後挑選約會電影真的要三思，相當逗趣。

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除了歡樂的曖昧話題，專輯中充滿思念的〈我該用什麼才能留住你〉，則是白安寫給已逝父親的真摯告白。白安感性透露，自己常在醒來時努力回想父親的聲音，「我很怕有一天會忘記他跟我說過的話，因為在這世界上，我再也無法跟他對話了。」

遺憾的是，白安當時未能錄下父親的聲音進行取樣，而歌曲中出現的神祕男聲，竟隱藏著一段驚人巧合。巫巴克在節目中直問：「該不會就是聖皓路過吧？」讓白安瞪大眼睛驚呼：「你怎麼會知道！」原來當時麋先生主唱聖皓真的只是在錄音室「經過」，隨口讚美了一句「這首歌很好聽」，白安便當場邀約：「不然你進去唱吧！」聖皓也極其帥氣地現學旋律、現印歌詞，在極短時間內完成了這場合作。