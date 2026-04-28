準備搶票！李泳知驚喜「9月攻台」北流開唱：拜託了

記者林汝珊／台北報導

MZ世代指標巨星、被冊封為「南韓文化總統」的李泳知 LEE YOUNGJI，今天正式宣布將帶著全新巡演《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0>》9月19日（六）重返台北流行音樂中心開唱，睽違二年的巡演全面升級進化，以「2.0」之姿打造嶄新舞台與新能量演出，李泳知更熱血喊話：「來吧來吧來吧來吧……拜託了！」

▲李泳知9月19日重返北流開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

以寫下「史上最年輕」的《高等Rapper3 》優勝者，緊接著在《Show Me the Money11》打破規則奪下「首位女冠軍」紀錄，李泳知迅速成為K-POP樂壇與娛樂圈備受矚目的話題藝人，持續推出令人印象深刻的作品，包括人氣歌曲〈Smoke〉、與 BSS 的合作曲〈Fighting〉，以及與 D.O. 合唱橫掃冠軍的〈Small girl〉等皆引發熱烈討論，近期推出的新歌〈ROBOT〉也再次展現她不受框架限制的創作風格。

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▲李泳知巡演全面升級進化。（圖／Live Nation Taiwan提供）

除了音樂領域外，李泳知在綜藝節目《Biong Biong 地球娛樂室》以自然率真的魅力圈粉無數，還有個人YouTube 節目《雖然沒準備什麼菜》和大明星們像是BLACKPINK的Jisoo、BTS成員Jin、IVE安俞真、泫雅等敞開心房大聊心事，展現橫跨音樂與娛樂的全方位實力。

繼2023、2024年連續於台北開唱並獲得熱烈好評後，睽違兩年全新巡演《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0>》強勢回歸，本次以全面升級的「2.0」之姿巡迴全球，並將於9月19日（六）登上台北流行音樂中心開唱。演出中將接連帶來多首代表作品，與粉絲一同打造一場滿滿活力的2.0 LIVE演出！