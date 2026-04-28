李多慧巷內中空辣舞「後面阿北被拍真實反應」！15.6萬人全服了：厲害

記者潘慧中／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展後，不時會在大街小巷拍攝跳舞影片。近日格外引起討論的是，她上傳了一支在巷子裡辣舞的短片，結果後方阿北的反應意外成為亮點，至今已吸引15.6萬人按讚！

▲李多慧在巷內辣舞。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



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畫面中，可以看到李多慧放下一頭長髮，身穿米色運動背心，搭配高腰寬鬆淺色牛仔褲，展現出隨性又不失時尚感的風格，甜美燦笑讓人忍不住想重播一直看！

▲李多慧展現性感舞姿。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



除了亮眼穿搭，李多慧的火辣體態再次成為焦點。透過中空短版上衣的剪裁，她的腹肌線條清晰可見，穠纖合度的比例與緊實腰身令人驚嘆，展現出充滿健康美的體態。

▲▼李多慧充滿健康美。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



有趣的是，影片背景中一位正在整理小貨車的阿北意外搶鏡！他全程專注打理車輛，對於李多慧的火辣舞姿完全不為所動，甚至沒轉頭看一眼，讓大批網友笑說：「果然車子才是男人的老婆」、「確定是愛車人士」、「阿北不為所動耶，厲害！」

▲李多慧後面阿北的反應意外成為討論焦點。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）