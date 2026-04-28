母2個月前跌倒腦溢血猝逝…八點檔男星露面「忍不住淚崩」曝遺憾

記者黃庠棻／台北報導

公益微電影《我的意外父母》日前在桃園美麗新台茂影城舉行首映。4位主角簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵共同出席，分享這部改編自真人真事、充滿愛與淚水的作品。

▲《我的意外父母》探討長照議題。（圖／我的耐心有限公司提供）

演員們看完試片後忍不住紅了眼眶，簡嫚書坦言心情複雜，非常敬佩故事主人翁「我們拍攝體會到的辛苦，可能不及現實生活中的千萬分之一。」今年2月才歷經喪母之痛的陳文山，也遺憾未能陪媽媽一起看這部作品。《我的意外父母》是部探討長照議題，並以「非血緣之愛」為核心的感人故事。

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首映當天，導演林書弘率領主要演員出席，身為捷運警察的故事主人翁林雅菱也帶著行動不便的父母親臨現場，林雅菱的孝行讓演員們佩服不已，陳文山現場給了林雅菱一個溫暖的擁抱，場面溫馨感人。

▲《我的意外父母》探討長照議題。（圖／我的耐心有限公司提供）

簡嫚書在片中飾演夾在工作與照顧年邁父母之間的女性，面對身心俱疲的困境，最終仍選擇獨自承擔照護責任，這讓她格外敬佩本尊林雅菱。簡嫚書提到，自己一向關注社會議題，認為人與人之間實體的陪伴彌足珍貴。巧合的是，她發現自己與林雅菱同樣是天秤座，同屬追求盡善盡美卻容易忽略自己的性格，讓她更能融入角色。

在劇中飾演父親角色的陳文山，觀影後情緒激動，坦言被「妻女」簡嫚書與楊潔玫騙走了不少眼淚。戲外，他的母親今2月因意外跌倒導致腦溢血猝逝，因事發突然未留遺言，讓他至今難以接受。陳文山在家中排行老二，哥哥和弟弟都在中國工作，唯有他留在台灣與父母同住。

▲《我的意外父母》探討長照議題。（圖／我的耐心有限公司提供）

陳文山透露，現在回到家中處處都是與母親的回憶，為了度過煎熬的思念期，他與高齡父親互相支持，工作之餘盡量撥出時間陪伴。為了方便父親探視母親，他特別選擇離家車程僅十多分鐘的生命紀念館，讓父親能自行搭車或由他接送，與父親一同守護對母親的深切思念。

而楊潔玫因感冒咳嗽長達一個月，目前仍處於「失聲」狀態，但仍抱病出席支持。她將發言重任交給劇中的「老公」陳文山與「女兒」簡嫚書，並親手製作甜點帶到現場。三人因戲結緣，戲外仍保持聯繫，建立了如家人般的情感。她希望透過《我的意外父母》讓大家看見長照家庭的辛勞，相信一句「加油」或「謝謝」對家屬來說都是巨大的鼓勵。

▲《我的意外父母》探討長照議題。（圖／我的耐心有限公司提供）

梁舒涵飾演簡嫚書的閨蜜，在現場透露一段不為人知的往事。她特別感謝導演林書弘「沒有導演，就沒有現在的梁舒涵。」原來林書弘是她的演藝圈貴人，在梁舒涵跑龍套10年之際，《女兵日記》選角還未試鏡就因外形不符角色要被退貨，是當時擔任副導的林書弘看中她的可能性，極力向導演王為爭取才讓她留下，進而讓她憑藉「素娥」一角奪下金鐘獎新人獎，終結長年的龍套生涯。