法國攻讀生醫研究所…他輟學返台！首部作品國際獲獎：我來自台灣

記者黃庠棻／台北報導

台灣影像創作實力再次撼動國際影壇，知名設計創意人劉彥巡 Y’eaushi，初跨入影壇即在國際影展大放異彩。劉彥巡為曾操刀「林金生香」、「萬客食鍋」、「嵩 Sung」等知名餐飲與生活風格品牌的設計公司「T WHITE- 川彡志作」創辦人，他首度跨界執導電影短片作品《I, I Miss》，自2024年起征戰全球，至今累計獲得超過18個國際影展獎項入圍肯定。

▲劉彥巡執導《I, I Miss》獲得巴黎「ARFF國際影展」獎項。（圖／T WHITE-川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

除了在巴黎、洛杉磯、紐約、東京等影視重鎮獲得肯定，近期更強勢拿下印度 JhaJha 國際影展「Best Short Film（最佳短片）」、「Best Producer（最佳製片）」與「Critics Choice Award（評審獎）」三項大獎，表現極度亮眼。

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▲劉彥巡執導《I, I Miss》獲得巴黎「ARFF國際影展」獎項。（圖／T WHITE-川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）



從生醫領域毅然決然休學，從零開始投入設計創意領域，初登影壇即於國際影壇嶄露鋒芒

劉彥巡表示「創作的衝動就像飢餓一樣，是一種無法忽視、會不斷提醒你存在的本能。」他求學時期曾遠赴法國攻讀生醫研究所，卻因無法壓抑內心的創作慾望毅然輟學。回台後，非影視科班出身的他，長年橫跨品牌策略、視覺設計、空間規劃、廣告影片等領域，累積獨特的影像美感與敘事能力。

▲劉彥巡執導《I, I Miss》獲得巴黎「ARFF國際影展」獎項。（圖／T WHITE-川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

而劉彥巡同時也是潛水教練，他將對大海與心理學的熱愛注入首部作品《I, I Miss》，成功開創出獨樹一格的影像語彙。短片《I, I Miss》以一名年近三十才展露天賦的女性畫家Camille為主角，由曾出演《魚男》、《一點一滴的死》的薛提縈飾演，劇情描繪Camille在人際關係崩解與自我懷疑之際，逐步面對內在聲音的歷程。

▲劉彥巡執導《I, I Miss》獲得巴黎「ARFF國際影展」獎項。（圖／T WHITE-川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

由於希望台灣的海域可以被全世界關注，劉彥巡思考水下攝影的不同可能性，《I, I Miss》最終選擇在綠島的海裡進行拍攝。全程水下作業，製作過程極具挑戰，演員需在無潛水面鏡狀態下演出，並於寒冬反覆進行水中排練，在劇烈發抖中敬業咬牙完成拍攝。

▲劉彥巡執導《I, I Miss》獲得巴黎「ARFF國際影展」獎項。（圖／T WHITE-川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

而男女主角廖偉甫、薛提縈更因劇情需求，在夜間拍攝中全身塗覆顏料下海，承受低溫與海中環境帶來的壓力，也讓整體影像呈現出極具張力的視覺效果。

第一部電影短片大放異彩，劉彥巡於國際舞台領獎大聲宣告「我來自台灣」

劉彥巡回憶首次以導演身份親赴柏林領取「ARFF國際影展」獎項時，感性表示當年離開法國前曾在塞納河畔許下心願，希望有朝一日能以創作者身份回到歐洲，沒想到發表首部短片即圓夢。如今，他以作品站上國際舞台，不僅在領獎時公開表示自己來自台灣，也在參展過程中與各國創作者交流，獲得許多鼓舞。

▲劉彥巡執導《I, I Miss》獲得巴黎「ARFF國際影展」獎項。（圖／T WHITE-川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）



《I, I Miss》目前已拿下「ARFF國際影展」、加拿大國際短片影展、「洛杉磯 LIFT-OFF 電影節」、「紐約短片國際電影節」等 12 項大獎，持續於國際影展巡迴放映中。

▲劉彥巡執導《I, I Miss》獲得巴黎「ARFF國際影展」獎項。（圖／T WHITE-川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

劉彥巡預計將於 2026 下半年發表第二部電影短片，未來他將繼續透過作品讓大眾關注海洋保育議題，並將這份影響力轉化為持續創作的動力，並朝長片執導邁進，以探索影像在藝術與商業之間的更多可能。